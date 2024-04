Robežu ielā, Ogrē notiks asfaltēšanas darbi, iespējami satiksmes ierobežojumi Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība informē, ka 14.06.-15.06.2023. ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves projekta ietvaros notiks asfaltēšanas darbi no Ogres salas līdz Rīgas ielai (dambis, ceļš gar veikalu "Mājai un Dārzam, autobusu pietura "Ogres šoseja" virzienā no Rīgas) un posmā no Rīgas ielas līdz Skolas ielai (Robežu iela).