Sestdiena, 10.01.2026 10:54
Dorisa, Tatjana
Sestdiena, 10.01.2026 10:54
Dorisa, Tatjana
Sestdiena, 10. janvāris, 2026 09:44

Rosina piešķirt pašvaldībām papildu teju piecus miljonus eiro Ukrainas civiliedzīvotāju izglītībai

Leta
Rosina piešķirt pašvaldībām papildu teju piecus miljonus eiro Ukrainas civiliedzīvotāju izglītībai
Foto: freepik
Sestdiena, 10. janvāris, 2026 09:44

Rosina piešķirt pašvaldībām papildu teju piecus miljonus eiro Ukrainas civiliedzīvotāju izglītībai

Leta

Valdība nākamnedēļ, 13. janvārī, lems par papildu 4,95 miljonu eiro piešķiršanu pašvaldībām Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai, liecina sēdes darba kārtība.

Saskaņā ar valsts budžeta likumu mērķdotāciju kopējais apmērs pašvaldībām šogad ir vairāk nekā 672 miljoni eiro. Lielākā daļa finansējuma paredzēta pedagogu darba samaksai pamata, vidējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības un pirmsskolas izglītības nodrošināšanai.

Vienlaikus tajā nav iekļauts finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā un pēc 2025. gada 1. septembra turpina izglītības ieguvi Latvijas izglītības iestādēs.

Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam izglītības jomā tiks pārdalīts no valsts budžeta programmas, kas paredzēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu īstenošanai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?