Saskaņā ar valsts budžeta likumu mērķdotāciju kopējais apmērs pašvaldībām šogad ir vairāk nekā 672 miljoni eiro. Lielākā daļa finansējuma paredzēta pedagogu darba samaksai pamata, vidējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības un pirmsskolas izglītības nodrošināšanai.
Vienlaikus tajā nav iekļauts finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā un pēc 2025. gada 1. septembra turpina izglītības ieguvi Latvijas izglītības iestādēs.
Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam izglītības jomā tiks pārdalīts no valsts budžeta programmas, kas paredzēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu īstenošanai.