Rosina vairāk ieguldīt bērnu zobu slimību profilaksē un attīstīt izbraukuma aprūpi

Viens no plāna priekšlikumiem ir attīstīt izbraukuma zobārstniecību un zobu higiēnu, prioritāri sasniedzot lauku teritorijas un reģionus ar ierobežotu pakalpojumu pieejamību. Speciālās izglītības un sociālās aprūpes iestāžu bērniem ieteikts nodrošināt zobu higiēnista vizīti vismaz reizi gadā.
Lai noteiktu teritorijas, kurās palīdzība nepieciešama visvairāk, rosināts izveidot zobārstniecības pakalpojumu pieejamības karti. Tajā būtu apkopojami dati par bērnu skaitu, speciālistu izvietojumu un pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, ļaujot plānot arī izbraukuma pakalpojumus.
Tāpat plānā piedāvāts atjaunot veselības mācību kā obligātu izglītības satura sastāvdaļu un izvērtēt profilakses kabinetu atjaunošanu skolās. Ieteikts šādos kabinetos ikvienam bērnam vismaz reizi gadā nodrošināt profilaktisku apskati un zobu higiēnu, kā arī nepieciešamības gadījumā savlaicīgi nosūtīt pie attiecīgā speciālista.
Vēl viens priekšlikums ir vismaz reizi gadā nosūtīt vecākiem vai aprūpētājiem personalizētu aicinājumu nodrošināt bērnam zobārsta un zobu higiēnista apmeklējumu. Līdztekus būtu identificējami bērni, kuri pārbaudes nesaņem, un noskaidrojami palīdzības saņemšanas šķēršļi.
Finansējuma sadalē fonds aicina palielināt profilakses un agrīnas diagnostikas pasākumu īpatsvaru, līdzsvarojot ārstēšanas vajadzības ar ieguldījumiem slimību novēršanā. Lēmumu pieņemšanā ieteikts iesaistīt dažādu zobārstniecības nozaru un pediatrijas speciālistus, kā arī pilnveidot veselības informācijas apriti starp pacientiem un ārstniecības personām.
BSF uzsver, ka bērnu iespējas regulāri kopt zobus un apmeklēt speciālistus ir cieši saistītas ar pieaugušo atbalstu, aprūpes iestāžu resursiem un pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā. Tāpēc izglītojošajam darbam jāaptver gan bērni, gan vecāki, aizbildņi un aprūpes iestāžu darbinieki.
Projekta mutes veselības veicināšanas programmā iesaistītas 17 izglītības iestādes, sociālās aprūpes un krīzes centri. Kopumā 220 bērniem un jauniešiem nodrošinātas divas zobu higiēnista vizītes ar aptuveni sešu mēnešu intervālu.
Speciālisti novērtēja zobu aplikumu un zobakmeni, savukārt bērni saņēma praktiskas zināšanas par zobu kopšanu, zobu birstes, pastas un informatīvos materiālus. Materiāli sagatavoti arī aprūpētājiem.
Atkārtotajā izvērtējumā vidējais zobu aplikuma indekss samazinājās no 1,74 līdz 1,36, bet zobakmens indekss - no 0,76 līdz 0,48. Taču daļai bērnu rādītāji neuzlabojās vai pasliktinājās. Līdz ar to secināts, ka bērnu ikdienas zobu kopšanā nepieciešams pastāvīgs atbalsts un pieaugušo iesaiste.
Sabiedrības mutes veselības politikas pilnveidošanas un rekomendāciju plānu izstrādājusi sertificēta zobu higiēniste, Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Kristīne Belova. Tajā apkopoti projekta dati, Latvijā veikto pētījumu secinājumi, kā arī Dānijas, Zviedrijas un Vācijas pieredze.
Dānijas piemērā izcelta pašvaldību aktīva saziņa ar ģimenēm un bērnu uzaicināšana uz pārbaudēm, Zviedrijas pieredzē - agrīna riska izvērtēšana un vecāku informēšana, savukārt Vācijas piemērā aprakstītas bērna vecumam un kariesa riskam pielāgotas profilakses programmas.
Plāns sagatavots iesniegšanai Veselības, Labklājības un Finanšu ministrijās, kā arī Saeimā.