Ogres novada būvvaldes galvenā ainavu arhitekte Senija Smiltniece skaidro, ka rotaļu laukumam visā tā platībā ir ieklāts kvalitatīvs gumijas segums, ko nevar tīrīt ar speciālām iekārtām vai lāpstu, jo tā varētu tikt noberzta un sabojāta seguma virskārta. Lai uzlabotu laukuma apmeklētāju drošību apledojuma dēļ, atbildīgie pašvaldības speciālisti apsekos laukumu un meklēs risinājumus situācijas uzlabošanai.
Ceturtdiena, 24. marts, 2022 11:02
Rotaļu laukuma J. Čakstes prospektā apmeklētājiem jābūt uzmanīgiem
Jau informējām, ka pēc iedzīvotāju lūguma rotaļu laukums J.Čakstes prospektā tika atvērts 11. martā. Rotaļu laukums atrodas kokiem ieskautā teritorijā, kas vasarā laukuma apmeklētājiem sniedz patīkamu noēnojumu, bet pavasarī šī ēnojuma dēļ sniegs nokūst stipri lēnāk. Turklāt šis gads ar savu sasalšanas un atkušanas periodu veido īpaši blīvu seguma virsmas sasaluma kārtu.