Ceturtdiena, 09.10.2025 22:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 24. marts, 2022 11:02

Rotaļu laukuma J. Čakstes prospektā apmeklētājiem jābūt uzmanīgiem

ogresnovads.lv
Rotaļu laukuma J. Čakstes prospektā apmeklētājiem jābūt uzmanīgiem
Ceturtdiena, 24. marts, 2022 11:02

Rotaļu laukuma J. Čakstes prospektā apmeklētājiem jābūt uzmanīgiem

ogresnovads.lv

Jau informējām, ka pēc iedzīvotāju lūguma rotaļu laukums J.Čakstes prospektā tika atvērts 11. martā. Rotaļu laukums atrodas kokiem ieskautā teritorijā, kas vasarā laukuma apmeklētājiem sniedz patīkamu noēnojumu, bet pavasarī šī ēnojuma dēļ sniegs nokūst stipri lēnāk. Turklāt šis gads ar savu sasalšanas un atkušanas periodu veido īpaši blīvu seguma virsmas sasaluma kārtu.

Ogres novada būvvaldes galvenā ainavu arhitekte Senija Smiltniece skaidro, ka rotaļu laukumam visā tā platībā ir ieklāts kvalitatīvs gumijas segums, ko nevar tīrīt ar speciālām iekārtām vai lāpstu, jo tā varētu tikt noberzta un sabojāta seguma virskārta. Lai uzlabotu laukuma apmeklētāju drošību apledojuma dēļ, atbildīgie pašvaldības speciālisti apsekos laukumu un meklēs risinājumus situācijas uzlabošanai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?