Piektdiena, 26. novembris, 2021 11:00

kegumanovads.lv
Piektdiena, 26. novembris, 2021 11:00

Ķeguma pilsētā starp daudzdzīvokļu mājām, Staru ielā tuvākajā laikā taps jauns bērnu rotaļu laukums, un kā katrai nozīmīgai vietai tam ir vajadzīgs savs vārds jeb nosaukums. Ja tev ir ideja – neturi sveci zem pūra, atsūti, un varbūt tieši tevis dotais vārds kļūs par rotaļu laukuma nosaukumu.

Izvēlētā nosaukuma autors saņems balvu no Ķeguma pilsētas pārvaldes.

Aptauju šeit: lūdzam aizpildīt līdz 1.decembrim.

