Izvēlētā nosaukuma autors saņems balvu no Ķeguma pilsētas pārvaldes.
Aptauju šeit: lūdzam aizpildīt līdz 1.decembrim.
Ķeguma pilsētā starp daudzdzīvokļu mājām, Staru ielā tuvākajā laikā taps jauns bērnu rotaļu laukums, un kā katrai nozīmīgai vietai tam ir vajadzīgs savs vārds jeb nosaukums. Ja tev ir ideja – neturi sveci zem pūra, atsūti, un varbūt tieši tevis dotais vārds kļūs par rotaļu laukuma nosaukumu.
Izvēlētā nosaukuma autors saņems balvu no Ķeguma pilsētas pārvaldes.
Aptauju šeit: lūdzam aizpildīt līdz 1.decembrim.