Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.5. apakšpunkta prasībām distancēšanās nodrošināšanai jākontrolē cilvēku plūsma, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās.
Aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukums ir ierobežota publiska teritorija ar vienu ieeju/izeju, kurā nevar nodrošināt minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus par distancēšanās nodrošināšanu, tāpēc tas joprojām ir slēgts.
Atvērta tipa spēļu un rotaļu laukums bērniem ir brīvi pieejams Vidus prospektā.
Rotaļu laukums J. Čakstes prospektā pagaidām atvērts netiks
Pašvaldībā saņemti vairāku iedzīvotāju jautājumi par to, kad tiks atvērts aktīvās atpūtas un rotaļu laukums J.Čakstes prospektā 1.