Parkā atrodas tūrisma un kultūrvēsturiskie objekti, stilistiski atšķirīgi vizuālie un infrastruktūras elementi, bez kopējas koncepcijas, kā arī zonas ar bioloģiski aizsargājamu dendroloģisko stādījumu. Parks ir būtisks Lielvārdes pilsētas tūrisma objekts, kas piesaista apmeklētājus ar savu izteikti ainavisko vidi, parkā esošo Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, pilsdrupām un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, tāpēc nepieciešams parkam piešķirt modernu, ērtu un mūsdienīgu tūrisma infrastruktūru.
Galvenā ainavu arhitekte Senija Smiltniece: “Ņemot vērā to, ka Lielvārdes parkam palielinās apmeklētība un parka infrastruktūra un vides pieejamības objekti, tādi kā kāpnes, margas un tiltiņi noveco, nepieciešams domāt par ērtas un drošas infrastruktūras attīstīšanu gan domājot par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem ir būtiska droša pārvietošanās, gan jāmeklē mūsdienīgi digitālie risinājumi jaunajai paaudzei, lai informētu par parka vērtībām. Jāpalielina iespējas piekļūt Daugavai, iespējams, jādomā par savienojumiem ar netālu esošo sporta laukumu. Redzu, ka daudzas vietas ir neatbilstošas vides pieejamībai. Ogres novada pašvaldībai ir vairāk kā 5 gadu sadarbības pieredze ar RTU studentiem, ko es vērtēju ļoti pozitīvi. Pateicoties šai sadarbībai, izdevies uzlabot un modernizēt pilsētvidi arī Ogrē, tāpēc es ticu, ka kopā ar RSU studentiem izdosies piedot jaudu arī Lielvārdes parkam, saglabājot un attīstot šo nozīmīgo, kultūrvēsturisko un kanonisko vietu.”
Par projekta izstrādi stāsta RTU lektore Ieva Miķelsone: “Projektu izstrādās viss RTU Arhitektūras fakultātes kurss, daloties pa diviem studentiem vienā grupā, kā arī 6 ārzemju studenti no Vācijas, Japānas un Dienvidkorejas, kuri piedalās Erasmus studentu apmaiņas programmā un kuri izstrādās katrs savu projektu atsevišķi, ņemot vērā ļoti atšķirīgos skatījumus un tradīcijas. Pateicoties sadarbībai ar pašvaldību, studentiem ir iespēja radoši attīstīties uz reālas nepieciešamības pamata. Pašvaldība dod informāciju, uzdevumu, topogrāfisko materiālu un rezultātā tā saņems elektronisko plānu ar studentu izstrādātajām Lielvārdes parka attīstības vīzijām.”
Plānots, ka projektu izstrādi studenti pabeigs un savu redzējumu Lielvārdes parka attīstībai prezentēs Ogres novada pašvaldībai maija vidū.
Uzziņai:
Lielvārdes parka nozīmīgākās dabas vērtības ir Daugavas stāvkrasts ar smilšakmens atsegumiem; lieli veci koki, kas kalpo par mājvietu retām augu un dzīvnieku sugām; Rumbiņa un Rumbiņas ūdenskritums. Parkā un tā apkārtējā teritorijā konstatētas astoņas īpaši aizsargājamas vai ierobežoti izmantojamās sugas: lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), skleroforas (Sclerophora spp.), marmora rožvabole (Liocola marmorata), spožā skudra (Lasius fuliginosus), daudzveidīgā ksilārija (Xylaria polimorpha), parka vīngliemezis (Helix pomatia), kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum) un Eirāzijas ūdrs (Lutra lutra). Parka teritorijā konstatēts ES īpaši aizsargājamais biotops - 9180* Nogāžu un gravu meži un sastopami seši dižkoki. Dendroloģisko stādījumu teritorija izvietota vēsturiski senā vietā, kur savulaik atradies lībiešu pilskalns, viduslaiku pils un vēlāk muiža ar tai piederošo saimniecību un ēkām. Visticamāk, parka pirmsākumi sākušies 19.gs., jo ap šo laiku Latvijā muižu apkārtnē sāk parādīties ainavu parki. (Avots: www.daba.gov.lv)