Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, šogad tirgotāji piedāvāja plašu preču klāstu. Liepu aleja tika piepildīta ar visdažādākajām rudens veltēm. Piedāvāti tika ogulāju stādi, ziedi, dažādas ogas, sulas, skujkoki, pārtikas preces un koka izstrādājumi.
Netrūka tirgotāju, kuri jau bija sagatavojuši ziemas produkciju. Pircēji varēja iegādāties siltu apģērbu, adītas zeķītes un cimdiņus, dāmām bija iespēja izvēlēties skaistas cepures un daudz ko citu.
Tirdziņā varēja iegādāties arī rūpniecības preces, mājražojumus un amatniecības preces. Tāpat tirdziņā bija liels gardumu klāsts, jo varēja nopirkt gaļu, saldumus, piparkūkas un dažādus kārumus.
Šogad tirdziņu papildināja “labdarības tirdziņš”, ko organizēja starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums. Ziedojot līdzekļus labdarībai, varēja iegādāties dažādas saimniecībā noderīgas mantas, dodot tām otro dzīvi. Tāpat tirgus apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar EXIT RĪGA Pierīgas tūrisma piedāvājumu.