Obligāti nepieciešama iepriekšējā pieteikšanās uz seansiem (plkst. 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30), zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace). Sēdvietu skaits ir ierobežots! Aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem.
Apmeklētājiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.
Apmeklējot pasākumu, visiem obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, un pasākuma laikā jālieto mutes un deguna aizsargmaska.