Ceturtdiena, 09.10.2025 20:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:48
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 18. jūnijs, 2021 09:15

Rūķu parkā pasākums "Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā"

kegumanovads.lv
Rūķu parkā pasākums "Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā"
Piektdiena, 18. jūnijs, 2021 09:15

Rūķu parkā pasākums "Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā"

kegumanovads.lv

22.jūnijā plkst.18.00 Birzgalē Rūķu parkā pasākums "Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā".

Programmā:

- Vasaras Saulgriežu galvas rotu darināšana (līdzi jāņem Jāņuzāles);
- Tiem, kuri vēlēsies taisīt kļavu lapu cepuri, līdzi jāņem līdz 300 lapas ar kātiņiem;
- Bauda acīm un ausīm;
- Ugunskura iedegšana;
- Iespēja ielūkoties nākotnē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?