Programmā:
- Vasaras Saulgriežu galvas rotu darināšana (līdzi jāņem Jāņuzāles);
- Tiem, kuri vēlēsies taisīt kļavu lapu cepuri, līdzi jāņem līdz 300 lapas ar kātiņiem;
- Bauda acīm un ausīm;
- Ugunskura iedegšana;
- Iespēja ielūkoties nākotnē.
22.jūnijā plkst.18.00 Birzgalē Rūķu parkā pasākums "Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā".
