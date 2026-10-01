Runāt drīkst, bet maksāt par to aizliegts! Ko rīt un parīt vēl nedrīkst darīt deputātu kandidāti?

Gan deputātu kandidāti un citi aģitācijas veicēji, gan ar tiem nesaistītās personas šajās dienās nedrīkst izplatīt aģitācijas materiālus pilsētvidē un citviet publiskajā telpā, kā arī aģitēt, izmantojot valsts un pašvaldību sociālo tīklu kontus. Tāpat tiem aizliegts dalīt potenciālajiem vēlētājiem dažādus labumus, kas apdrukāti ar politiskās organizācijas simboliku.
Izņēmums ir bezmaksas aģitācija sociālajos tīklos un citviet internetā. Priekšvēlēšanu aģitācijas likums neaizliedz publicēt un dalīties ar bezmaksas saturu vai paust savus politiskos uzskatus sociālajos tīklos un citviet internetā arī vēlēšanu dienā un dienu pirms tās, taču aizliegts veikt apmaksu par šo ierakstu popularizēšanu. Līdztekus tam internetā aizliegts par maksu popularizēt video un citus aģitāciju saturošus materiālus, kuru vizuālā satura radīšanā izmantoti mākslīgā intelekta rīki.
Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli ir daudzveidīgi - tie var būt plakāti, bukleti, video, intervijas, publikācijas sociālajos tīklos u.c. Ja iedzīvotāji turpmāko divu dienu laikā, kad ir spēkā stingrākie aģitācijas aizliegumi, pilsētvidē, presē un internetā konstatē neatļautu aģitāciju, par to tiek aicināts ziņot KNAB.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām sākās 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai - 3. oktobrim. KNAB līdz priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām aktīvi seko līdzi politiskās reklāmas izvietošanai preses izdevumos, publiskās vietās un internetā.
Tāpat priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību veic arī citas institūcijas, tostarp Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un Valsts valodas centrs - valodas lietojumu.
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievērošanas gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība - brīdinājums vai naudas sods fiziskajai personai līdz 500 eiro. Savukārt juridiskajai personai, tai skaitā politiskajai organizācijai, var tikt piemērots naudas sods līdz 7100 eiro.