Šā gada pirmajā pusgadā reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos pārkāpumi konstatēti 3% gadījumu

Šā gada pirmajā pusgadā veiktas 1324 kontroles reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, un tas ir par 2% vairāk, salīdzinot ar analogu periodu pērn. Ņemot vērā, ka pasažieru skaits Covid-19 izplatības laikā samazinājās, būtiski krities ir arī konstatēto pārkāpumu skaits; tas tika fiksēts vien aptuveni 3% gadījumu.

Šā gada pirmajā pusgadā Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadā veiktas 20 kontroles autobusos. Pārkāpumi netika konstatēti.

Biežākie pārkāpumi konstatēti un / vai biežākās pasažieru sūdzības bijušas par pārkāpumiem maršrutā Rīga–Olaine, Rīga–Jūrmala, Rīga–Ķekava, Rīga–Daugmale, Rīga–Iecava–Bauska, Rīga–Alūksne un Liepāja–Grobiņa. Izplatītākie pārkāpumi un / vai pasažieru sūdzības saistītas ar biļešu tirdzniecības pārkāpumiem un vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto piesardzības pasākumu neievērošanu, piemēram, transportlīdzeklī uzņemot vairāk nekā 50% pasažieru no viena transportlīdzekļa ietilpības unpasažieriem vai autobusa vadītājam nelietojot sejas masku.

“Šogad mūsu kontrolieriem nācās regulāri aizrādīt pasažieriem, kuri nelieto sejas masku. Tāpat mūsu rīcībā ir informācija par vairākiem gadījumiem, kad tika iesaistīta Valsts policija, jo autobusā brauciena laikā atradās pasažieris, kurš nelietoja deguna un mutes aizsegu. Diezgan liels izaicinājums šajā laika periodā bija vairākos maršrutos nodrošināt prasību, kas paredz, ka vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī var uzņemt tikai 50% pasažieru no tā ietilpības. Neskatoties uz to, ka tika rūpīgi sekots līdzi pasažieru skaitam un nepieciešamības gadījumos operatīvi reaģēts, norīkojot papildu autobusu vai nodrošinot papildu reisu, bija vairāki gadījumi, īpaši Pierīgas maršrutos, kad visi pasažieri netika uzņemti autobusā, jo tas bija piepildīts. Ja pirms tam lielāka uzmanība tika pievērsta tieši biļešu tirdzniecības pārkāpumiem, tad šā gada pirmajā pusgadā neatņemama dienas sastāvdaļa bija un aizvien ir valstī noteikto ierobežojumu izpildes kontrole. Vēlos pateikt paldies visiem pārvadātājiem, kuri pielika pūles, izpildot visas prasības, lai pasažieru pārvietošanās būtu iespējama un droša,” norāda Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija apsekojusi arī visas šobrīd reģistrētās 34 autoostas, lai pārliecinātos, kā tiek ievērotas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un vai tiek nodrošināti visi autoostā obligāti sniedzamie pakalpojumi. Pārkāpumi netika konstatēti.

Informāciju sagatavoja Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību vadītāja

