"Līdz šim apmēram puse no vēlētājiem nemaz nepiedalījās parlamenta vēlēšanās un lielākā daļa no pārējiem atzīst, ka kārtējo reizi spiesti balsot par “mazāko ļaunumu,” norāda kustības pārstāvji savā paziņojumā.
Viņi skaidro, ka "tā kā esošās partijas saprotamu iemeslu dēļ pašas kategoriski negrib mainīt vēlēšanu likumu, tad vienīgais veids to izdarīt ir - radīt tautas kustību jeb vienreizējas lietošanas partiju. Tā būtu drosmīga un tās mērķis būtu demokrātiskā ceļā panākt vēlēšanu likuma maiņu un līdz ar to – arī jaunas vēlēšanas pēc jaunās kārtības.
Ja kustībai izdotos gūt atbalstu vēlēšanās, tās pārstāvji plāno publiskot arī iecerēto Ministru kabineta sastāvu vēl pirms vēlēšanām, lai vēlētāji varētu skaidri redzēt, kādu atbildību uzņemas kandidāti.
Kā norāda kustības dibinātāji, “Bez partijām” nav ideoloģiska organizācija tradicionālā nozīmē – tās mērķis ir apvienot cilvēkus ar dažādiem uzskatiem, bet ar vienotu vēlmi mainīt politisko sistēmu un atjaunot principu, ka “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”.
Jaunās partijas svarīgākais uzdevums nodefinēts šādi - "ar vēlēšanu kārtības maiņu likvidēt esošo partiju bezcerīgo staigāšanu pa apli un dot jaunu enerģiju un entuziasmu projektam “Latvijas valsts”, iesaistot šoreiz tajā visus valsts pilsoņus, kuri no sava vidus izvirza labākos no labākajiem."
Kustība aicina interesentus pievienoties un rakstīt uz e-pastu