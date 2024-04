Sabiedriskais transports ir un būs valstij svarīgākais

Lai nodrošinātu iespēju pasažieriem braukt ar jauniem, ērtiem autobusiem, VSIA “Autotransporta direkcija” atklātā konkursā izvēlējās jaunus pārvadātājus. Jau kopš pagājušā gada līgumi noslēgti un jauni autobusi brauc Bauskā, Daugavpilī, Saldū, Liepājā, Kuldīgā, Krāslavā, Pierīgas reģionā un šovasar kārta pienāca arī Preiļiem, Jēkabpilij, Aizkrauklei un Ogrei.



Taču pārmaiņas nenāk bez grūtībām. Brīdī, kad iepriekšējais pārvadātājs beidz savu darbu, bet jaunais uzsāk, rodas cilvēciskas kļūdas gan šoferu pāriešanā no viena pārvadātāja pie otra, gan jaunās tehnikas iepazīšanā. Tāpēc savā un ministrijas vārdā atvainojos ikvienam, kuru šīs pārmaiņas ietekmēja, jo pats kā pasažieris ļoti labi saprotu – ko līdz stāsts par moderniem autobusiem, ja pasažieris pieturā to tā arī nesagaida. Saprotu, ka pasažierim, kas kādā rītā netika uz darbu, pie ārsta vai tika izjaukti citi svarīgi plāni, tas nav mierinājums. Autotransporta direkcijai (ATD) esmu uzdevis nedēļas laikā novērst trūkumus un nodrošināt visu reisu izpildi. Sabiedriskā transporta padome ir arī nolēmusi radīt sistēmu, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Tāpat vēlos, lai ATD un pārvadātāji pasažieriem izskaidrotu viņu tiesības ne tikai atgūt izdevumus par biļetēm, bet arī iespējas izmantot jebkuru transporta veidu nokļūšanai galamērķī un zaudējumu segšanu.



Izmantojot izdevību, atgādināšu, kādi tad būs labumi no modernajiem autobusiem. Pirmkārt, veci, sagrabējuši autobusi ir pagātne. Turpmāk Aizkraukles un Ogres maršrutu tīklā kursēs autobusi, kas ir ne vecāki par trīs gadiem, tajos būs kondicionieris, kas vasarā atvēsinās, bet ziemā sasildīs. Vismaz divas trešdaļas autobusu ir pielāgoti personu ar ierobežotām spējām pārvadāšanai un tajos paredzēta vieta personai ratiņkrēslā. Autobusi ir aprīkoti ar velosipēdu turētāju, kas paredzēts vismaz divu dažāda izmēra velosipēdu pārvadāšanai. Autobusu salonā informāciju par gaidāmajām pieturām paziņos audio un vizuālā formātā, sēdvietas ir aprīkotas ar drošības jostu, individuālo apgaismojumu un ventilāciju; ir pieejami bezskaidras naudas norēķini un wi-fi. Nav mazsvarīgi, ka 10% no šiem autobusiem ir elektrobusi, līdz ar to draudzīgāki videi.



Sabiedriskā transporta pakalpojums tiek uzlabots, tāpēc ceru, ka arī jums būs vēlme un interese izbaudīt braucienu jaunā un ērtā autobusā starp Latvijas pilsētām.