Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš norāda: “Ogres novada teritorijas plānojums un tematiskie plānojumi ir būtiski visa Ogres novada attīstībai, domājot gan par iedzīvotāju, gan novadā strādājošo uzņēmēju vajadzībām. Izvērtējot SIA “Grupa 93” pašlaik izstrādāto teritorijas plānojumu un tematiskos plānojumus, redzam, ka to izstrādē ir ieguldīts liels darbs, tomēr – lai šie dokumenti būtu stabils pamats Ogres novada tālākai teritoriālai attīstībai, vēl ir ceļš ejams, turklāt ļoti būtiska ir visu Ogres novada iedzīvotāju iesaiste, izsakot savus viedokļus un ierosinājumus!”
Pašvaldības dome lēmumu “Par Ogres novada teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu” pieņēma 2023. gada 30. novembrī, un atklātā konkursā 2024. gada 11. decembrī tika izvēlēts Ogres novada teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrādātājs – SIA “Grupa 93”. Saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts starp Ogres novada pašvaldības domi un SIA “Grupa 93”, šim uzņēmumam jāizstrādā Ogres novada teritorijas plānojums, Plūdu riska un meliorācijas sistēmas attīstības tematiskais plānojums un Dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskais plānojums.
Līdz ar minētajiem teritorijas plānošanas dokumentiem sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots arī pašvaldības Centrālās administrācijas speciālistu izstrādātais Pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskais plānojums, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Tādējādi pašlaik publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodoti šādi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
- Ogres novada teritorijas plānojuma 1.0. redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
- Plūdu riska un meliorācijas sistēmas attīstības tematiskā plānojuma 1.0. redakcija;
- Dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskā plānojuma 1.0. redakcija;
- Pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma 1.0. redakcija.
Publiskā apspriešana notiks hibrīdrežīmā, un visiem interesentiem materiāli būs pieejami gan elektroniskā formātā Ogres novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, gan papīra formātā – pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, telpās un novada pilsētu un pagastu pārvalžu telpās.
Visu minēto dokumentu publiskā apspriešana noritēs trīsdesmit darba dienas – plānots, ka tā ilgs no 2026. gada janvāra beigām līdz 2026. gada marta vidum, un šajā laikā tiks organizētas arī minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas sapulces Ogres novada pilsētās – Ogrē, Ikšķilē, Lielvārdē un Ķegumā –, kā arī vairākos pagastos, hibrīdrežīmā, izmantojot videokonferences, ar mērķi kuplināt dalībnieku skaitu un nodrošināt attālāko pagastu iedzīvotāju dalību. Papildus plānota komunikācija ar teritoriālo vienību iedzīvotāju padomēm un nozari un jomu pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, ekspertiem.
Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās visi saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi tiks apkopoti, izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā, norāda pašvaldības pārstāvji.