Ceturtdiena, 09.10.2025 15:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:52
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 17:11

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas ideju konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7. maijam

lielvarde.lv
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas ideju konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7. maijam
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 17:11

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas ideju konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7. maijam

lielvarde.lv

Lielvārdes novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju ar savu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas ideju piedalīties projektu konkursā. Projekta iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 7. maija plkst. 15:00.

Projekta konkursa ietvaros tiek atbalstītas kultūras dzīves dažādošanas aktivitātes, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana, brīvā laika un izklaides iespēju dažādošana, neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām un vēl daudz kas cits.

Konkursa pretendentiem ir iespēja saņemt finansējumu viena projekta īstenošanai, bet pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 1 000,00 EUR. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 5 000,00 EUR.

Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no kopējās projekta summas. Līdzfinansējums var būt finansiālais ieguldījums, brīvprātīgais darbs un mantiskais ieguldījums.

Papildu informācija un konsultācijas: Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas projektu vadītāja Madara Cinīte, tālr. 27823794, e-pasts:

Projektu konkursa nolikums un pielikumi:

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projekta konkursa nolikums šeit:

Projekta iesniegums šeit:

Tirgus izpētes protokols-lēmums šeit:

Vērtēšanas kritēriji šeit:

Projekta ziņojums šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?