Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 28. punktu, pašreizējais Ogres novads izveidots, apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu un Lielvārdes novadu to esošajās administratīvo teritoriju robežās.
Bijušā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošināja dota Ogres novada pašvaldības policija, bijušā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā – Ķeguma novada pašvaldības policija, bijušā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā – Lielvārdes novada pašvaldības policija. Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā par sabiedrisko kārtību gādāja Reģionālā pašvaldības policija saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2019. gada 18. decembra lēmumu Nr. 6 “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai”.
Likums par “Par policiju” nosaka, ka pašvaldības policija savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā, pašvaldības policija ir iekļauta attiecīgās pašvaldības sastāvā, bet darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju.
Pirms domes lēmuma pieņemšanas tika veikts Ogres novada, Lielvārdes novada un Ķeguma novada pašvaldību policijas darbības izvērtējums, uzklausīti pašvaldības policijas pārstāvju priekšlikumi pašvaldības policijas funkciju efektīvākai īstenošanai, notika konsultācijas ar Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieku par pašvaldības policijas funkciju īstenošanu Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajās vienībās. Rezultātā izdarīts secinājums, ka lietderīgi būtu reorganizēt Ogres, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldību policijas un uz to bāzes izveidot jaunu iestādi – Ogres novada pašvaldības policiju, kas apkalpotu visu Ogres novadu.
Jaunizveidotā Ogres novada pašvaldības policija tiks finansēta no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, grāmatvedības un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto iepirkumu funkcijas nodrošinās Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija.
Domes sēdē deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības policijas nolikumu un pašvaldības policijas personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu. Paredzēts, ka jaunizveidotajā pašvaldības policijā strādās un sabiedrisko kārtību nodrošinās 56 darbinieki, t.sk priekšnieks un 2 viņa vietnieki, 40 policijas inspektori un 13 policijas kārtībnieki.