19. augustā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" administrators Juris Laizāns un reorganizējamās Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. Dace Soboļeva apmeklēja SAC "Senliepas", lai pārrunātu platformas tipa pacēlāja būvniecības procesu ar būvdarbu veicējiem SIA "Būvalts R".

Šobrīd norit pēdējie darbi pie pacēlāja izveides, lai jau nākamnedēļ to varētu nodot ekspluatācijā.

Pacēlājs izvietots pie SAC "Senliepas" ieejas un būs ērti pieejams ikvienam, tas savienos divus ēkas virszemes stāvus un pazemes stāvu, nodrošinot iespēju iekļūt no ārtelpas, lai panāktu drošu klientu pārvietošanu, atvieglotu SAC "Senliepas" darbinieku un klientu ikdienu. Tiks būtiski uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī nodrošināta ērta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, SAC "Senliepas" personālam un neatliekamās palīdzības dienestam, klientu nogādāšanai uz/no valsts un pašvaldību iestādēm, ārstniecības iestādēm.

