Šovakar pie klausulēm sēdīsies "Nekā personīga" žurnālisti un seriāla "Nemīlētie" aktieri, savukārt turpmākajās dienās ziedotāji varēs sarunāties ar radio "Star FM" ētera personībām, "Ugunsgrēka" un "Luksofors" aktieriem, "Ārpus zonas", "X Faktora", "Koru karu" un citiem televīzijas pārraižu dalībniekiem un pārstāvjiem.
Ziedojot piecus eiro, zvanot uz 90204001 un 90204002, skatītāji varēs sazināties ar slavenībām un vienlaikus sniegt palīdzību kādam no 363 bērniem, kuru kopējam atbalstam nepieciešami 741 572 eiro. Visi zvanu laikā saziedotie līdzekļi pilnā apmērā tiek novirzīti bērnu atbalstam.
Latvijā zināmās personības ik vakaru darba dienās varēs sazvanīt no plkst. 17.50 līdz 21.20 un sestdien no plkst. 17.30 līdz 20.50.
Savukārt svētdien zvanu centrs pārcelsies uz Rātslaukumu, kur no plkst. 19.35 līdz 22.20 ar ziedotājiem sarunāsies astoņi īpaši izvēlēti viesi.
Papildus tam pirmo reizi darbosies arī izbraukuma zvanu centri, kurus vadīs Kristīne Žilde-Krēvica, Lelde Ceriņa un Emīls Gatis Liepiņš.
Kā ziņots, šogad labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" mērķis ir palīdzēt 363 bērniem visā Latvijā, nodrošinot ārstēšanu, terapiju, medikamentus un palīdzību ārkārtas situācijās. Šim mērķim kopumā nepieciešami vairāk nekā 741 500 eiro.
Akcijas koncerts gaidāms 21. decembrī Rātslaukumā.
Ziedot ikviens ir aicināts līdz 2026. gada 31. janvārim mājaslapā "engeliparlatviju.lv", Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā "bsf.lv", zvanot pa tālruni 90204114 (maksa par zvanu pieci eiro, komisijas netiek ieturētas), "JYSK" ziedojumu kastītes, "Rimi" ziedojumu kastītes pie veikalu kasēm, iegādājoties preces ar īpašo "Eņģeļi pār Latviju" atzīmi, ziedojot "Mans Rimi" naudas uzkrājumu, "Signet Banka" izvietotajās ziedojumu kastītēs Latvijas Nacionālā teātra kasēs, Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvietā - Rīgas Kongresu namā un "OC Vision" veikalos - "Optio", "Vision Express", "Lornete" un "Vizionette" visā Latvijā.