Foto: Sadarbībā ar ainavu arhitektūras studentiem taps nākotnes vīzija Lēdmanes ūdenstornim

Plenēra laikā studenti un pasniedzēji apskatīja ūdens torni, analizēja potenciāli nepieciešamos materiālus un veica fotofiksācijas, lai novērtētu torņa kā industriālā mantojuma objekta potenciālu tā saglabāšanai un piedāvātu nākotnes izmantošanas iespējas.
Lēdmanes ūdens tornis šobrīd ir būtisks ainavas vertikālais akcents un atpazīstamības zīme, kas noslēdz ciema vizuālo asi, ko veido liepu aleja. Vietējie iedzīvotāji izteikuši vēlmi šo būvi saglabāt, un projekta mērķis ir radīt pārdomātu un funkcionālu nākotnes attīstības koncepciju.
Studentu izstrādātās koncepcijas uzdevumi sadarbībā ar profesori Dr.arch. Aiju Ziemeļnieci:
- izstrādāt ūdens torņa attīstības koncepciju un iespējamos izmantošanas virzienus;
- piedāvāt arhitektūras dizaina vīziju esošajai būvei;
- izstrādāt konceptuālus risinājumus infrastruktūras attīstībai, tai skaitā gājēju, transporta un sabiedriskā transporta (pieturvieta "Lēdmane") plūsmas organizācijai;
- sagatavot vizuālos prezentācijas materiālus;
- piedāvāt risinājumus, kas nodrošina vides pieejamību visiem lietotājiem.
Plenēra diena noslēdzās ar iedvesmojošu apmeklējumu Ogrē, kur studenti iepazinās ar jaunizveidoto Neatkarības laukumu un ekspozīciju “Brīvības ceļš”, vēsta pašvaldībā.
Vērtīgu ieskatu par pilsētvides risinājumiem sniedza arī Linda Neško, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, un Dāvids Zaķis, Ogres pašvaldības būvvaldes pilsētvides mākslinieciskais vadītājs. Viņu stāstījums par Brīvības ielas apstādījumu kopšanas principiem, kā arī Ogres Centrālās bibliotēkas ilgtspējīgo stādījumu un labiekārtojuma konceptiem ļāva studentiem labāk izprast pilsētvides identitātes un tās veidošanas principu nozīmi, skaidro pašvaldībā.
Sadarbība turpināsies ar praktisku un radošu darbu pie attīstības koncepcijas izstrādes. Izstrādātās idejas un priekšlikumi tiks prezentēti kā vietējai kopienai, tā Ogres novada pašvaldībai.