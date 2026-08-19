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Trešdiena, 19. augusts, 2026 17:12

"Sadarbojoties var izdarīt vairāk!" Noslēgusies ceļa izbūve uz Ogres tehnikumu

OgreNet
"Sadarbojoties var izdarīt vairāk!" Noslēgusies ceļa izbūve uz Ogres tehnikumu
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Trešdiena, 19. augusts, 2026 17:12

"Sadarbojoties var izdarīt vairāk!" Noslēgusies ceļa izbūve uz Ogres tehnikumu

OgreNet

Ogrē veiksmīgi pabeigta jaunā ceļa izbūve, kas nodrošinās ērtāku piekļuvi Ogres tehnikumam. Par šī infrastruktūras projekta noslēgumu savā sociālo tīklu kontā paziņojis bijušais Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, vienlaikus izceļot arī citus novadam būtiskus ieguldījumus.

Vērtējot padarīto, E. Helmanis publiski paudis pateicību bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzem par veiksmīgo līdzšinējo sadarbību, kas ļāvusi īstenot novada attīstībai svarīgus mērķus. Šī sadarbība ir vainagojusies ne tikai ar sakārtotu ceļu uz Ogres tehnikumu, bet arī devusi ievērojamu finansiālu atbalstu citiem nozīmīgiem plāniem.

Kā uzsver E.Helmanis, pateicoties šai partnerībai, ir piesaistītas investīcijas divu miljonu eiro apmērā projektam "Ogres vārti".

E.Helmanis savu paziņojumu noslēdz ar aicinājumu turpināt kopīgu darbu, uzsverot: "Sadarbojoties var izdarīt vairāk! Darbi pār vārdiem!"

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