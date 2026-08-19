"Sadarbojoties var izdarīt vairāk!" Noslēgusies ceļa izbūve uz Ogres tehnikumu

Vērtējot padarīto, E. Helmanis publiski paudis pateicību bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzem par veiksmīgo līdzšinējo sadarbību, kas ļāvusi īstenot novada attīstībai svarīgus mērķus. Šī sadarbība ir vainagojusies ne tikai ar sakārtotu ceļu uz Ogres tehnikumu, bet arī devusi ievērojamu finansiālu atbalstu citiem nozīmīgiem plāniem.
Kā uzsver E.Helmanis, pateicoties šai partnerībai, ir piesaistītas investīcijas divu miljonu eiro apmērā projektam "Ogres vārti".
E.Helmanis savu paziņojumu noslēdz ar aicinājumu turpināt kopīgu darbu, uzsverot: "Sadarbojoties var izdarīt vairāk! Darbi pār vārdiem!"