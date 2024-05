Sadziedē karavīru! Akcija Ukrainas atbalstam

Mēs nevaram valdību vietā ziedot ukraiņiem jaudīgas ieroču sistēmas. Mēs nevaram paslēpt Ukrainu zem pretraķešu vairoga. Mēs nevaram uzvarēt Ukrainas vietā šo karu. Taču ukraiņi karo arī par mums, un mēs varam viņus atbalstīt mūsu iespēju robežās. Ziedojumu straumei ir jāturpina plūst uz Ukrainu, atbalstot varonīgos ukraiņu karavīrus cīņā pret krievu iebrucējiem.

Ogres novads jau kopš kara sākuma 2014. gadā ir sniedzis nozīmīgu atbalstu ukraiņiem – gan nogādājot frontē nepieciešamo ekipējumu, gan atbalstot civiliedzīvotājus, tajā skaitā uzņemot novada bēgļus no Ukrainas – sievas ar bērniem, vecos ļaudis. Pēc atkārtotā iebrukuma 2022. gadā palīdzība Ukrainai kļuvusi intensīvāka un uz fronti no Ogres novada tiek sūtītas automašīnas, riepas, droni, ģeneratori. Arī laikraksts «Ogres Vēstis Visiem» ir iesaistījies ziedojumu vākšanā, šoziem īstenojot kampaņu «Sasildi karavīru». Pateicoties lasītāju atsaucībai, mums izdevās savākt līdzekļus 100 termoveļas komplektu iegādei un nogādāt tos ierakumos. Ziema ir izturēta, taču karš turpinās. Ir daudz kritušo, ir daudz smagi ievainoto. Bet ir arī vieglāk cietuši karavīri, kam pēc ievainojumu salāpīšanas un pāris nedēļu atpūtas jāatgriežas frontē. Tieši viņu rehabilitācijas atbalstam tiek vākti līdzekļi akcijā «Sadziedē karavīru!».

Būtiski, ka šāds pieprasījums ir nācis nepastarpināti no Ukrainas Bruņoto spēku Medicīnas rotas. Mums to nodeva Popasnas rajona valsts administrācijas un rajona militāri-civilās administrācijas priekšsēdētājs Sergejs Šakuns. Kaujas laukā karavīri valkā īpaši izturīga auduma formastērpus. Tiem ir lērums kabatu, cietas šuves, dažādi uzkabes elementi, velkro «eži», kājās karavīriem ir zābaki. Taču, nonākot medicīniskās aprūpes vietā, šāds apģērbs ir pilnīgi nepiemērots, un karavīrs nevar aizskriet līdz mājām, paķert treniņtērpu. Pēcoperāciju atlabšanas periodā karavīriem nepieciešama nesviedrējoša apakšveļa, vieglas mājas drēbes. Tādas, kurās ērti gulēt, ko vienkārši novilkt – ievainojumu aprūpei. Arī zābakos slimnīcā neviens nestaigā – tātad vajadzīgas vieglas iešļūcenes. Turklāt jāņem vērā, ka Ukrainā vasaras ir ļoti karstas, tāpēc apģērbam jābūt brīvam un elpojošam. Šāda apģērba iegādei arī tiks tērēti savāktie līdzekļi. Mūsu akcijā ceram savākt vismaz 2000 eiro, nodrošinot pēc iespējas vairāk apģērba komplektu. Daudz kas no tā tiks sagriezts, lai piekļūtu brūcei, daudz kas tiks pieasiņots pēc šuvju izņemšanas vai kļūs nelietojams pēc apdegumu ārstēšanas. Un karavīrs varēs uzvilkt tīru veļu, jaunu kreklu un bikses. Lai pēc iespējas drīzāk atlabtu un atgrieztos kaujaslaukā.

Līdzekļu vākšana akcijā «Sadziedē karavīru!» turpināsies līdz maija beigām, bet jūnija sākumā kārtējais palīdzības konvojs no Ogres dosies uz Ukrainu. Tajā būs apvidus un ātrās palīdzības automašīnas, riepas, pārtika, droši vien arī kāds drons un būs arī mūsu artava – karavīru rehabilitācijā nepieciešamais apģērbs.

Jau iepriekš paldies visiem par iesaisti!