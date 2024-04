Sadzirdiet mūs! Latvijas lauksaimnieki ar video aicinājumu un atklātu vēstuli vēršas pie ministriem un Saeimas deputātiem

Latvijā lielākās lauksaimniecības nozaru nevalstiskās organizācijas: biedrība “Zemnieku saeima”, biedrība “Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome”, biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”, biedrība “Latvijas Augļkopju Asociācija”, biedrība “Latvijas Dārznieks”, biedrība “Latvijas Augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija”, kā arī kooperatīvā sabiedrība “Baltijas dārzeņi” un kooperatīvā sabiedrība “Mūsmāju dārzeņi”, kopā pārstāv Latvijai tik nozīmīgās lauksaimniecības un tirdzniecības nozares. Lielas un mazas zemnieku saimniecības, uzņēmumus, individuālus audzētājus.

Organizāciju atklātā vēstule:

Mēs pārstāvam tos, kuri nozarē strādā jau daudzus gadus un kas vēl tikai kaļ plānus par savu saimniecību, kuru attīstīt, lai pabarotu savu ģimeni un Latvijas sabiedrību.

Domājams, ka gan jūsu, gan arī mūsu mērķis ir dzīvot drošā un pārtikušā valstī. Apzinoties, ka šis mērķis ir atkarīgs no godprātīga un uz vienu mērķi virzītu kopīgu darbu.

Mēs apzināmies, ka, izvērtējot un balsojot par 2024. gada Latvijas valsts budžetu, katrs no jums būs izvēles priekšā par prioritāšu piešķiršanu kādai no nozarēm.

Taču mēs gribam vērst jūsu uzmanību, ka, atbalstot Finanšu ministrijas ieceri nepagarināt samazināto 5% PVN likmi Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām, jūs automātiski atbalstīsiet krāpniekus un shēmotājus. Diemžēl šie darboņi tiešā nozīmē jau no nākamā gada 1. janvāra nekaunīgi atņems naudu veselības, izglītības, aizsardzības, iekšlietu nozarēm. Policistiem un ugunsdzēsējiem, skolotājiem, ārstiem un medmāsām, pensionāriem utt.

Pirms vairāk nekā pieciem gadiem tieši PVN karuseļu shēmotāji nekaunīgi apzaga valsti, izmantojot PVN likmju starpību starp Latvijā tirgoto produkciju un ievesto (atgādinām, ka importa produktu no Eiropas Savienības (ES) PVN likme ir 0%).

Valdība ir daļēji ieklausījusies mūsu prasībā pārskatīt 21% PVN likmes noteikšanu konkrētajai produktu grupai, kā alternatīvu piedāvājot 12% PVN. Diemžēl 5% PVN likmes palielināšana uz 12% PVN likmi jebkurā gadījumā būs liktenīga daudzu lauksaimnieku turpmākajai spējai izdzīvot un iecirtīs milzīgu robu valsts budžetā.

Atbalstot 12% PVN likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, jūs atbalstīsiet ēnu ekonomikas darboņu rūpalu!

Lūk, galvenie secinājumi no Zemkopības ministrijas prezentācijas* par galvenajiem nozares un valsts ekonomikas ieguvumiem kopš spēkā (2017. gads – 2022. gads) ir 5% PVN likme Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām (visa prezentācija pievienota arī jums adresētajā sūtījumā):

Vai Latvijas lauksaimniecības nozare tiešām jāglābj no importa produktu pieplūduma? Tikai fakti!

Kopumā 2022. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, dārzeņu, augļu un ogu imports pēc apjoma ir pieaudzis par 23%.

Līdz ar to matemātika ir vienkārša. “Pelēkie” darboņi pēdējo 5 gadu laikā pierimuši, līdz ar to redzam gandrīz reālus importa datus. Kas notiks pēc gada? Šie dati būtiski samazināsies, jo liela daļa no ievestā importa oficiāli netiks uzrādīta! Tātad valstij no šī “darījuma” būs tikai mīnusi, nevis plusi! Būtiska daļa no ievestajiem augļiem, dārzeņiem un ogām tiek pārstrādāti un jau gatavas produkcijas veidā tiek eksportēti no valsts.

Vai tiešām nozare stagnē, kā minējusi Finanšu ministrija? Atkal tikai fakti: augļu un ogu saražotā vērtība pēdējo piecu gadu laikā Latvijā ir dubultojusies, Latviju ierindojot trešajā vietā ES aiz Luksemburgas un Slovēnijas. Dārzeņu saražotā vērtība pieaugusi par 25% un ir virs ES vidējā rādītāja. Kartupeļu saražotā vērtība ir pieaugusi par 57%, Latviju ierindojot sestajā vietā. PVN reģistrēto nodokļu maksātāju skaits augļu, ogu un dārzeņu audzētāju nozarē ir palielinājies par 16%, tātad šie audzētāji ir izvēlējušies legalizēt savus darījumus, turpretī PVN reģistrā reģistrēto augļu, ogu un dārzeņu vairumtirgotāju un mazumtirgotāju skaits ir samazinājies par 27%. Ko tas nozīmē? Tikai to, ka šo nodokļu maksātāju finansiālā motivācija bija izvairīties no PVN maksāšanas un līdz ar PVN samazinātās likmes ieviešanu tiem vairs nav izdevīgi izvairīties no PVN maksāšanas. Kopš PVN samazinātās 5% likmes ieviešanas, PVD konstatē aizvien mazāk gadījumus, kad augļu, ogu un dārzeņu tirgotāji ir pārkāpuši atbilstības un kvalitātes prasības. Tas liecina, ka ir mazinājusies uzņēmēju darbošanās ēnu ekonomikā.

Kādi ir galvenie riski, ja nobalsosiet par 12% PVN likmi Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām?

Pētījumi liecina, ka ēnu ekonomika nozarē samazinās no 7% PVN likmes piemērošanas Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Savukārt kāpinot samazināto PVN likmi no 5% uz 12% , ēnu ekonomikas rādītāji atkal nenovēršami pieaugs, kas ir pretrunā ar valsts vienu no izvirzītajām prioritātēm apkarot ēnu ekonomiku Latvijā. Ēnu ekonomika augļu un dārzeņu tirgū ir samazinājusies, tomēr PVN shēmas atjaunosies tiklīdz tas būs izdevīgi. Būtiski pieaugs importa produktu iepirkums un patēriņš Latvijas tirgū. Pārstrādes nozare būs ieinteresēta iegādāties importa dārzeņus un augļus, jo tos iespējams ievest no citām Eiropas Savienības valstīm ar 0% PVN. Piemēram, šobrīd vietējās un importa produkcijas cenas ir ļoti konkurētspējīgas, bet situācija krasi mainīsies no 2024. gada 1. janvāra. Strauji samazināsies importa produkcijas izsekojamība. Pieaugot ēnu ekonomikas apjomiem, Latvijā būtiski palielināsies importa produkcijas apjoms, tai skaitā arī no 3. valstīm. Tas nozīmē, ka Latvijas patērētājam daudz vairāk tiks pārdoti produkti, kuru audzēšanā izmantoti ES nereģistrēti un aizliegti augu aizsardzības līdzekļi, būtiski ietekmējot kopējo tirdzniecībā nopērkamo dārzeņu, augļu, ogu kvalitāti un drošumu. Būtiski, ka pretēji valdības nodomam atbalstīt vietējos lauksaimniekus, realizējot ieceri atcelt samazināto PVN likmi, Latviju pārpludinās zemas kvalitātes importa produkcija. Mūsu audzētāji netiks atbalstīti, bet iznīcināti! Vēl iespējamas lielākas shēmas attiecībā uz izcelsmes valsts norādīšanu. Pastāvēs augstāks risks, ka importa augļi, ogas un dārzeņi tiks norādīti kā Latvijā audzēti, notiks klaja patērētāju maldināšana. Par paaugstinātās PVN likmes izraisīto cenu kāpumu maksās visi Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā pensionāri, daudzbērnu ģimenes un katrs no mums Ir jāsaprot, ka PVN ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. Arī valsts un pašvaldību iestādes, armija, slimnīcas, pansionāti, cietumi, Saeimas ēdnīca u.t.t. pērk augļus, ogas un dārzeņus, līdz ar to maksā PVN kā gala pircējs – jo augstāks PVN, jo vairāk jāmaksā! Vai tas ir ierēķināts budžetā un ir pielikts pie izmaksām?

Valdības vīri un sievas pārspīlē sakot, ka Latvija ir pārpludināta ar importa dārzeņiem, augļiem un ogām! Diemžēl šie secinājumi tiek izdarīti ne līdz galam profesionāli izvērtējot datus par importa statistiku. Tāpēc mūs, vietējās produkcijas audzētājus, esot jāglābj!

Mūs nevajag glābt! Ir vienkārši jāļauj mums turpināt strādāt, nemainot samazināto 5% PVN likmi!Latvijas lauksaimnieku organizācijas aicina patērētājus ikdienā izvēlēties Latvijā audzētus augļus, dārzeņus un ogas.

Mēs aicinām - sadzirdiet mūs un esiet atbildīgi par savu lēmumu! Īstermiņa mērķis “salāgot ciparus”, neattaisnos ilgtermiņa sekas!