Saeimā darbu sākušas divas jaunas deputātes

Parlamentārieši šodien Saeimas sēdē atbalstīja Levrences 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, jo Rīgas domē ievēlēta "Progresīvo" Saeimas deputāte Mairita Lūse, kurai līdz ar to nācies nolikt Saeimas deputātes mandātu.

Levrence gan pērnā gada rudenī paziņoja, ka idejisku domstarpību dēļ aptur darbību "Progresīvajos". Partijas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs iepriekš aģentūrai LETA pauda pārliecību, ka Levrences pievienošanās Saeimas sastāvam un iekļaušanās partijas frakcijā neapdraudēs koalīcijas darboties spēju. "Jaunās vienotības", Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" koalīcijai ar dažu neatkarīgo deputātu atbalstu pašlaik Saeimā ir tikai 52 balsis, kas reizēm neļauj nodrošināt kvorumu balsojumos.

Šuvajevs paudis, ka "Progresīvo" komandu un Levrenci vienojot kopīgas vērtības - īpaši rūpes par cilvēktiesībām, kā arī apņēmība mazināt nevienlīdzību un nabadzību.

Saeimas sēdē parlamentārieši šodien atbalstīja arī lēmuma projektu par Armaņevas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Armaņeva kļuva par Saeimas deputāti Aināra Šlesera vietā (LPV).

Sarunā ar aģentūru LETA Armaņeva norādījusi ka, ņemot vērā sākotnējo vēlētāju atbalstu darbam Saeimā, viņa rūpīgi izvērtējusi situāciju un pieņēmusi lēmumu doties uz Saeimu, nevis uzņemties pildīt Rīgas domes deputātes pienākumus.

Armaņeva uzsvērusi, ka viņas prioritātes kā Saeimas deputātei nav mainījušās - tās būšot cīņa un iestāšanās par bērniem, viņu labklājību, par ģimenēm, kā arī par tēmām, kas skar valsts labklājību un ekonomikas izaugsmi.

Jau ziņots, ka pēc Šlesera ievēlēšanas Rīgas domē partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) Saeimas frakciju vadīs Linda Liepiņa. Savukārt vietu Saeimā kā deputāte ieņems Armaņeva, kura 14.Saeimas vēlēšanu sarakstā no Rīgas vēlēšanu apgabala ir nākamā kandidāte uz Saeimu no LPV.

Armaņeva gan tikko pašvaldību vēlēšanās ir ievēlēta arī Rīgas domē, taču viņa no šī deputāta mandāta jau ir atteikusies, līdz ar to par Rīgas domes deputātu kļūs nākamais kandidāts no LPV saraksta - Ringolds Balodis.

Pēc ievēlēšanas Rīgas domē šonedēļ mandātus zaudēja kopumā četri Saeimas deputāti - Šlesers, Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei"), Mairita Lūse (P) un Māris Sprindžuks (AS).

Pirmdienas vakarā tika apstiprināti un izsludināti Rīgas domes vēlēšanu rezultāti, līdz ar to minētie četri deputāti jau no otrdienas zaudējuši Saeimas deputāta mandātus. Rīgas vēlēšanu rezultātus un ievēlētos deputātus "Latvijas Vēstnesī" izsludināja īpašā papildu laidienā pirmdienas vakarā.

Rosļikova vietā Saeimas deputāta mandāts pienāktos Ruslanam Vereščaginam. Savukārt Sprindžuka vietā Saeimā no "Apvienotā saraksta" būtu jānāk Andrejam Svilānam, kurš gan ticis ievēlēts Salaspils novada domē. Tālāk kandidātu sarakstā seko Dāvis Melnalksnis, kurš savukārt ievēlēts Limbažu domē, Romualds Ražuks, kurš arī ticis Rīgas domē, Ringolds Arnītis, kurš iekļuvis Valmieras novada domē, un Agnese Geduševa.