Likumprojektam sākotnēji tika noteikta steidzamība, taču deputāti pirms balsojuma otrajā lasījumā nolēma, ka steidzamības kārtā grozījumi tomēr netiks skatīti.
Likumprojekts izstrādāts, jo plānots mainīt līdzšinējo izdienas pensiju sistēmu, to vairs neattiecinot uz tiesnešiem un prokuroriem. Lai nostiprinātu tiesnešu un prokuroru neatkarību, nodrošinot tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas, jaunais likums noteiks speciālās pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību tiesnešiem un prokuroriem.
Izmaiņas neskars jau esošos izdienas pensijas saņēmējus. Pilnā apmērā tas attieksies uz tām amatpersonām, kuras darbu tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā sāks no 2027. gada 1. janvāra un kuras šajos amatos būs nostrādājušas mazāk par 15 gadiem, kā arī uz tām personām, kuras vēl tiks ieceltas tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā.
Lai saņemtu speciālo pensiju, personai būs jāsasniedz 25 gadu darba stāžs, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā, kā arī tā ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums. Tāpat speciālo pensiju varēs saņemt persona, ja tā no amata atbrīvota veselības dēļ un ja tai ir vismaz 25 gadu stāžs, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā. Patlaban izdienas pensijā tiesneši var doties 65 gadu, bet prokurori 50 gadu vecumā, ja izdienas stāžs sasniedz 20 gadus, no kuriem desmit gadi nostrādāti atbilstošajā amatā.
Prokuroriem minimālo izdienas pensionēšanās vecumu plānots pakāpeniski palielināt kopumā par 15 gadiem, lai to pielīdzinātu esošajam tiesnešu izdienas pensijas vecumam - 65 gadiem. Šādu nosacījumu paredz attiecināt uz tiem prokuroriem, kuriem nākamā gada beigās izdienas stāžs būs vairāk par desmit gadiem, bet nepārsniegs 15 gadus.
Paaugstinot pensionēšanās vecumu un izdienas stāžu, persona ilgāk paliks darba tirgū, tostarp saņems algu un maksās sociālās apdrošināšanas iemaksas, teikts likumprojekta anotācijā.
Paredzēts, ka Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Iepriekš Valsts kanceleja norādīja, ka bez izdienas pensijas reformas ap 2050. gadu izdienas pensiju izmaksājamais apmērs sasniegs vienu miljardu eiro, bet 2060. gadā - gandrīz 1,7 miljardus eiro.
Nākamā gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē Saeima jau ir pieņēmusi izmaiņas vairākos likumos, kas reformēs izdienas pensiju sistēmu.
Valsts kanceleja piedāvāja, sākot ar 2027. gadu, no izdienas pensiju saņēmēju loka izslēgt visas profesijas, kuras nav saistītas ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, vienlaikus neskarot šobrīd izdienas profesijās nodarbinātos, kuriem gan būs jārēķinās ar augstākām prasībām darba stāžam un potenciāli arī koriģētu izdienas pensijas apjomu.