Saeima ceturtdien, 5. februārī, lems par likumprojekta tālāko virzību, tostarp priekšlikumu iesniegšanas termiņu un iespējamo datumu, kad grozījumi atkārtoti tiks skatīti Saeimā. Komisijā izskanēja, ka tas varētu notikt 19. februārī.
Priekšlikumus likumprojektam varēs iesniegt piecu dienu laikā pēc tā pirmās izskatīšanas Saeimas sēdē ceturtdien.
Atbilstoši Saeimas kārtības rullim otrreizējās caurlūkošanas laikā deputāti drīkstēs iesniegt tikai tādus priekšlikumus, kas saistīti ar Valsts prezidenta izteiktajiem iebildumiem. Tie attiecas uz brīdi, no kura piemērojami tālmācības ierobežojumi, uz ierobežojumu ieviešanu izglītībai ģimenē, kā arī uz iespējamu valdības pienākumu sniegt izvērtējumu par jaunā regulējuma ieviešanu praksē.
Diskusiju gaitā opozīcijas deputāts Česlavs Batņa (AS) rosināja priekšlikumu iesniegšanas termiņu izstiept līdz 1. novembrim, proti, pēc jaunā Saeimas sasaukuma ievēlēšanas. Tam iebilda citi komisijas deputāti, norādot, ka šāds rosinājums būtu pretrunā ar Valsts prezidenta aicinājumu atstāt spēkā Ministru kabineta noteikumu izstrādes termiņu līdz 15. maijam.
Kā iepriekš vēstīts, Valsts prezidents atzinīgi vērtē Saeimas ieceri uzlabot izglītības kvalitāti, precizēt izglītības formas un noteikt vienotas prasības tālmācībai. Vienlaikus viņš brīdina, ka izmaiņas skar gan skolēnus un vecākus, gan pašvaldības un skolas, tāpēc tās jāievieš pārdomāti un ar pietiekamu sagatavošanās laiku.
Prezidentam ir bažas par plānoto spēkā stāšanos jau šā gada 1. septembrī, jo pašvaldībām un ģimenēm vēl nav pieejami visi Ministru kabineta noteikumi un kritēriji. Viņš rosina apsvērt izmaiņu ieviešanas datuma pārcelšanu, lai nepieļautu situāciju, kur pārsteidzīga reforma varētu apdraudēt bērna intereses.
Vienlaikus prezidents uzsver, ka noteikumu izstrādes termiņš līdz 2026. gada 15. maijam jāatstāj spēkā, lai nodrošinātu savlaicīgu skaidrību par jaunā regulējuma piemērošanu.