Ceturtdiena, 28. janvāris, 2021 00:13

Saeimas vairākums šodien pārapstiprināja valdības iepriekš pieņemto lēmumu līdz 7.februārim pagarināt līdz šim noteiktos ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību.
Iepriekš virknei noteikto ierobežojumu beigu termiņš bija 25.janvāris, tomēr 21.janvārī valdība lēma visus ierobežojumus turpināti līdz 7.februārim.
Tas nozīmē, ka nedēļas nogalēs turpināsies arī komandantstunda. Proti, no 29.janvāra līdz 31.janvārim un 5.februāra līdz 7.februārim būs aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās naktī uz sestdienu un naktī uz svētdienu laikposmā no plkst.22 līdz 5. Komandantstundas laikā iedzīvotājiem būs pienākums uzturēties savā dzīvesvietā, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs.

Aizliegums pārvietoties beigsies attiecīgi 31.janvāra plkst.5 un 7.februārī plkst.5. 

Dzīvesvietas atstāšana komandantstundas laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattieksies uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Līdz 7.februārim būs aizliegti skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, sporta inventāra noma iekštelpās un fotopakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem).

Tāpat līdz 7.februārim aizliegti saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu, tajā skaitā, bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, iekštelpu slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās un bērnu pieskatīšanas istabās.

Darbību varēs turpināt dabas takas, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana. Šajā laikā arī aizliegtas dzinējmedības.

Tāpat turpināsies ierobežojumi tirdzniecības jomā, proti varēs darboties tirdzniecības vietas, kurās tirgo atsevišķas produktu grupas - pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī ziedus.

Klātienē arī varēs nopirkt zeķbikses, zeķes, elastīgās zeķes, šalles, lakatus, kaklautus, cepures, cimdus, preces virsmu uzkopšanai, lāpstas un liekšķeres, elektroierīces telpu apsildīšanai un pergamenta papīru.

Tāpat varēs iegādāties kurināmo, gāzes balonus, sveces, sērkociņus, zārkus, aploksnes, papīra iepakojumu, mājas uzkopšanas līdzekļus, krāsnis, slēdzenes, apkures katlus, sildītājus, telefona aparātus, spuldzes, ortopēdiskos piederumus, dzirdes aprātus un šķiltavas.

Līdz 7.februārim muzejos ārtelpās, sporta treniņu norises vietās ārtelpās un reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu varēs uzsākt ne agrāk kā plkst.6 un beigt ne vēlāk kā plkst.20.

Šajā laikā joprojām būs pārtraukta kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība, kā arī darbības, kas saistītas ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu darbību).

Bibliotēkās joprojām varēs izsniegt grāmatas un darbību varēs turpināt muzeju brīvdabas teritorijas. Kultūrvietās varēs notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst.6 līdz plkst.22.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 7.februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
