Saeima sāk skatīt priekšlikumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas

Partijas "Latvija pirmajā vietā" izstrādāto likumprojektu parakstījusi Linda Liepiņa (LPV), Ramona Petraviča (LPV), Aiva Vīksna (AS), Linda Matisone (AS), Jānis Vitenbergs (NA), Edvīns Šnore (NA), Jurģis Klotiņš (NA), Nauris Puntulis (NA), Ričards Šlesers (LPV), Ilze Stobova (LPV), Edmunds Zivtiņš (LPV), Maija Armaņeva (LPV), Mārcis Jencītis (LPV) un Kristaps Krištopans (LPV).
Partijas Latvija pirmajā vietā frakcija dokumentu Saeimā iesniedza atkārtoti, piedāvājot uzdot Ārlietu ministrijai veikt visas juridiskās procedūras, lai izstātos no 2023. gada 30. novembrī ratificētās konvencijas.
LPV pārstāvji norāda, ka aiz cēla mērķa nepieļaut vardarbību pret sievietēm slēpjas pienākums valstīm ievērot arī sociālā dzimuma jeb gender nediskriminācijas principu, kas, pēc partijas domām, ilgtermiņā varētu radīt pamatu viendzimuma laulību atļaušanai. Tāpat opozīcija uzskata, ka Latvijas normatīvajos aktos jau ir ietverti visi nepieciešamie mehānismi vardarbības apkarošanai, bet konvencija šajā jomā neko jaunu nepiedāvājot.
Papildinātājā aicinājumā tiek norādīts, ka vienā no konvencijas pantiem (12. panta 3.d.) tiek runāts par “neaizsargātām personām” vai “viegli ievainojamām personām”. Bet konvencijas Skaidrojošais ziņojums sniedz atbildi, kas konkrēti ar to domāts: grūtnieces un sievietes, kam ir mazi bērni, kā arī geji, lesbietes, biseksuālas personas un transpersonas. Tātad konvencijas izpratnē sieviete, kas nav grūtniece un kam nav mazu bērnu, netiek uzskatīta par neaizsargātu vai viegli ievainojamu personu, taču gejs, lesbiete, biseksuālis vai transseksuālis par tādām tiek uzskatīti. Šie ir tikai daži, bet ļoti būtiski argumenti pret Stambulas konvenciju
Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā 2024. gada 1. maijā. Tā paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina saskaņota politika vardarbības pret sievietēm un ģimenē apkarošanai, tostarp krīzes centri, diennakts palīdzības tālrunis un specializēts atbalsts cietušajiem.