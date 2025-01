Saeimā visiem vēl nav skaidrs, cik dzimumu ir Latvijā, turpinās lemt Viktorija Slavinska-Kostigova

14.Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš piekrīt, ka “Satversmes ievadā vajadzētu ietvert atsauci, kas aizsargā patiesību, ka ir divi dzimumi - vīrietis un sieviete.” Viņa pārstāvētais politiskais spēks – "Nacionālā apvienība" (NA) bija viena no tām opozīcijas partijām, kas 16. janvāra Saeimas balsojumā atbalstīja frakcijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iniciatīvu veikt grozījumus LR Satversmē, papildinot ievada ceturto rindkopu ar tekstu: ’’ Valsts atzīst, ka pastāv tikai divi dzimumi - vīrietis un sieviete - un neveicina, kā arī neatbalsta, mākslīgi veidotu dzimšu izplatību.’’ Precizējot - balsojums notika par to, ka iesniegtos Satversmes grozījumus jānodod apspriest Saeimas komisijās. Tas noslēdzās ar 37 “Par” (LPV, AS, NA, S!) un 43” “Pret” (JV”, “Progresīvie”, ZZS), 1 - “Atturējās” (Juris Jakovins no ZZS). Kā OgreNet norāda LPV pārstāvji, jau rīt, 23.janvārī, uz gaidāmo Saeimas plenārsēdi šie grozījumi tiks sniegti no jauna.