Pirmdiena, 06.04.2026 17:48
Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta
Pirmdiena, 6. aprīlis, 2026 16:00

Saeima ziemas sesijā skatīja piecus ministru demisijas pieprasījumus

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja
Saeima ziemas sesijā skatīja piecus ministru demisijas pieprasījumus, liecina informācija Saeimas mājaslapā.
Janvāra vidū Saeimas uzticības balsojumu izturēja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Siliņas demisiju toreiz bija pieprasījusi opozīcijā esošā Nacionālā apvienība (NA). Politiskais spēks to pamatoja ar valsts finansējuma piešķiršanu sabiedriskā medija veidotam saturam krievu valodā.

Vēl vienu Saeimas uzticības balsojumu Siliņa izturēja februārī. Toreiz Siliņas demisijas pieprasījumu bija iesniegusi opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Tas bija sestais demisijas pieprasījums premjerministrei.

Demisija tika prasīta saistībā ar "migrantu uzņemšanas prasību Latvijai", kuru atbildīgās amatpersonas, LPV ieskatā, nav novērsušas, ""Rail Baltica" projekta "politiskās uzraudzības faktisko izgāšanos", kā arī valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem, kurus LPV vērtēja kā vājus.

Tāpat februārī parlamenta uzticības balsojumu izturēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV). Čudara demisiju bija pieprasījusi NA. Politiskais spēks pārmeta viņam nerēķināšanos ar pašvaldību lēmumiem un iedzīvotāju interesēm teritoriālās plānošanas un vides aizsardzības jomā.

Martā Saeimas uzticības balsojumu izturēja satiksmes ministrs Atis Švinka (P). Švinkas demisijas pieprasījumu saistībā ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" pārvaldību Saeimā iesniedza opozīcijā esošā LPV Saeimas frakcija. Tas nebija pirmais Švinkas demisijas pieprasījums, kuru rosināja Saeimas opozīcija.

Savukārt pēdējā Saeimas ziemas sesijas sēdē, 1. aprīlī, parlamenta uzticības balsojumu izturēja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P). LPV iesniegto lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu Sprūdam pamatoja ar "nespēju nodrošināt Latvijas gaisa telpas drošību un efektīvu Aizsardzības ministrijas vadību kritiskos apstākļos".

Saeima 2. aprīlī noslēdza ziemas sesiju.

Ziemas sesija tika sākta šā gada 9. janvārī, bet pavasara sesiju paredzēts sākt 10. aprīlī.

Paredzēts, ka pavasara sesija tiks noslēgta 19. jūnijā.

Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara sesija.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?