Vēl vienu Saeimas uzticības balsojumu Siliņa izturēja februārī. Toreiz Siliņas demisijas pieprasījumu bija iesniegusi opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Tas bija sestais demisijas pieprasījums premjerministrei.
Demisija tika prasīta saistībā ar "migrantu uzņemšanas prasību Latvijai", kuru atbildīgās amatpersonas, LPV ieskatā, nav novērsušas, ""Rail Baltica" projekta "politiskās uzraudzības faktisko izgāšanos", kā arī valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem, kurus LPV vērtēja kā vājus.
Tāpat februārī parlamenta uzticības balsojumu izturēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV). Čudara demisiju bija pieprasījusi NA. Politiskais spēks pārmeta viņam nerēķināšanos ar pašvaldību lēmumiem un iedzīvotāju interesēm teritoriālās plānošanas un vides aizsardzības jomā.
Martā Saeimas uzticības balsojumu izturēja satiksmes ministrs Atis Švinka (P). Švinkas demisijas pieprasījumu saistībā ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" pārvaldību Saeimā iesniedza opozīcijā esošā LPV Saeimas frakcija. Tas nebija pirmais Švinkas demisijas pieprasījums, kuru rosināja Saeimas opozīcija.
Savukārt pēdējā Saeimas ziemas sesijas sēdē, 1. aprīlī, parlamenta uzticības balsojumu izturēja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P). LPV iesniegto lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu Sprūdam pamatoja ar "nespēju nodrošināt Latvijas gaisa telpas drošību un efektīvu Aizsardzības ministrijas vadību kritiskos apstākļos".
Saeima 2. aprīlī noslēdza ziemas sesiju.
Ziemas sesija tika sākta šā gada 9. janvārī, bet pavasara sesiju paredzēts sākt 10. aprīlī.
Paredzēts, ka pavasara sesija tiks noslēgta 19. jūnijā.
Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara sesija.