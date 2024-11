Saeimas Budžeta komisija: OCTA turpmāk būs nepieciešama arī elektroskrejriteņiem

Kā vēsta Saeimas preses dienests, apdrošināšana skrejriteņiem rosināta, jo arī ar tiem izraisītajos negadījumos personām radītie zaudējumi var būt salīdzinoši smagi. No šī gada 1.aprīļa elektroskrejriteņu reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir obligāta, un plānots, ka pienākums tos apdrošināt stāsies spēkā nākamā gada 1.janvāri.

Prognozēts, ka elektroskrejriteņiem OCTA polise, līdzīgi kā patlaban mopēdiem, varētu izmaksāt no 24 līdz 50 eiro gadā.

Ar grozījumiem paredzēts palielināt zaudējumu atlīdzību limitus. Par personai negadījumā nodarīto zaudējumu līdzšinējo 5,2 miljonu eiro vietā atlīdzību varēs izmaksāt līdz 6,45 miljoniem eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita. Savukārt par kaitējumu mantai limits no līdzšinējiem 1,05 miljoniem eiro plānots 1,3 miljonu eiro apmērā neatkarīgi no trešo personu skaita.

Vēl ar likumprojektu plānots garantēt ātru un pilnīgu kompensāciju cietušajiem gadījumā, ja par negadījumu atbildīgā transportlīdzekļa apdrošinātājam ir pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Paredzēts, ka zaudējumus segs no Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda, ja maksātnespējas process vai likvidācija būs uzsākta Latvijā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un zaudējumi būs nodarīti Latvijas rezidentam.

Tāpat ar grozījumiem iecerēts precizēt normas saistībā ar negadījumiem, kuros iesaistītas transportlīdzekļa vilktas piekabes, kā arī iestāžu sadarbību informācijas apmaiņā un personas datu apstrādē.