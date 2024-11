Saeimas deputāti aicina ministrijas diskutēt par mācību stundu laika sākumu skolās

“Komisijā esam sākuši diskusiju par mācību laika sākumu skolās un uzskatām, ka par to būtu jāturpina runāt, lai atrastu labākos risinājumus bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu miegu un arī izglītību. Patlaban mūsu skolas pašas nosaka, cikos bērniem sākas pirmā stunda,” akcentējusi komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. “Piemēram, Lietuvā vai Igaunijā ar tiesību aktiem ir noteikts, ka mācību stundas nedrīkst sākties agrāk par astoņiem no rīta. Mūsu tiesībsargs veicis vecāku aptauju, un tās dati rāda, ka Latvijā ir aptuveni 1,2 procenti gadījumu, kad stundas sākas no septiņiem līdz pusastoņiem no rīta. Savukārt 11,8 procentos gadījumu tās sākas no pulksten 7.30.“

Miega periods ir tiešā mērā saistīts ar bērna tiesībām uz veselību, un to nosaka arī ANO Bērnu tiesību konvencija. Tāpat speciālisti norādījuši, ka bērniem visos vecumos vidēji ir nepieciešams gulēt 10 stundas. Tiesībsargs arī noskaidrojis, ka šobrīd 21 pašvaldībā bērna pavadītais laiks ceļā uz skolu pārsniedz Izglītības ministrijas noteikto, un trīs procentos gadījumu tā ir pat pusotra stunda.

Bērnu slimnīcas miega speciāliste Marta Celmiņa komisijas deputātiem uzsvēra, ka nedēļas laikā jaunieši iekrāj ļoti spēcīgu miega parādu, ko nav iespējams “izgulēt” brīvdienās. Runājot par stundu sākuma laiku, būtu jāņem vērā ne tikai pieaugušo, bet arī pašu bērnu viedoklis – sabiedrībai līdz šim ir maz izpratnes, kā jūtas paši jaunieši.

M.Celmiņa skaidroja, ka fizioloģiskās, sociālās un psihiskās īpatnības pusaudžu vecumā liek iet gulēt krietni vēlāk. Agru skolas rītu dēļ pusaudži guļ krietni par maz, kam var būt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sekas uz veselību, akadēmiskajiem sasniegumiem un potenciālu. Speciāliste norādīja, ka stundām nevajadzētu sākties agrāk par pulksten 8.30. Vēlāks stundu sākums atstāj labvēlīgas sekas uz jauniešu veselību, kā arī risina daudzas citas problēmas, piemēram, samazina atkarību izraisošu vielu lietošanu un ceļu satiksmes negadījumus.

Savukārt Veselības un Izglītības ministriju pārstāvji sacīja, ka būtu jāmeklē komplekss risinājums, jo šajā jautājumā ir daudz iesaistīto – gan vecāki, gan pašvaldības, gan interešu izglītības iestādes un citi.

Kā vēsta Saeimas preses dienests, Pasaules Veselības organizācija norādījusi, ka bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem vidēji ir nepieciešamas 10 gulēšanas stundas.