Saeimas komisija šodien vērtēs Valsts kontroles atklātās nepilnības Ogres novada pašvaldībā

Valsts kontrole lietderības revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro. Savukārt vairākos pašvaldības iepirkumos un finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem konstatētas krāpšanas risku pazīmes, par kurām informētas tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.
Valsts kontrole aicinājusi pašvaldību rīkoties, lai atgūtu neatbilstoši izlietoto naudu. Pretējā gadījumā revidenti var lemt par zaudējumu piedziņas procesa sākšanu.
Revidenti norāda uz sistemātiskām problēmām
Revīzijā secināts, ka pašvaldībā nav nodrošināta pietiekami caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Trūkumi konstatēti iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā, stratēģiskajā plānošanā, projektu īstenošanā un iepirkumos.
Valsts kontrole norāda, ka pašvaldības lēmumi par investīcijām ne vienmēr bijuši balstīti iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībās. Tāpat būtiska daļa plānoto projektu nav īstenota – no 2022. līdz 2025. gada septembrim nav realizēti 79 no 191 projekta infrastruktūras un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomās par kopumā 34,7 miljoniem eiro.
Problēmas konstatētas arī iepirkumos. Revidentu vērtējumā tajos nav bijusi nodrošināta pietiekama atklātība un piegādātāju konkurence, bet dokumentācijā konstatētas nepilnības. Atsevišķos iepirkumos uzvarējuši savstarpēji saistīti uzņēmumi, tostarp tādi, kuriem bijusi saistība ar pašvaldības institūcijām un amatpersonām.
Nepietiekama kontrole konstatēta arī pašvaldības finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem, kam ik gadu tiek novirzīts ap miljons eiro.
Pašvaldība daļai secinājumu nepiekrīt
Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA) Valsts kontroles konstatētos pārkāpumus vērtējis kā nebūtiskus. Viņš vienlaikus solījis, ka pašvaldība ņems vērā revidentu ieteikumus, stiprinās iekšējo kontroli un uzlabos darba organizāciju.
Pašvaldība nepiekrīt daļai Valsts kontroles secinājumu un plāno sniegt skaidrojumus par revīzijā konstatēto. Krauja arī nesaskata nepieciešamību kādai amatpersonai uzņemties politisko vai disciplināro atbildību.
Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par Valsts kontroles konstatētajiem faktiem.
Valsts kontrole Ogres novada pašvaldībai sniegusi trīs ieteikumus, kuru ieviešana paredzēta līdz 2031. gadam. Tie vērsti uz attīstības plānošanas un uzraudzības, pašvaldības aģentūru darba, iepirkumu kontroles un atlīdzības sistēmas uzlabošanu.