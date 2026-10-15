Saeimas kuluāros uzliesmo skandāls starp Judinu un Liepiņu – deputātam pārmet vardarbību

Liepiņa sociālajos tīklos paziņojusi par iespējamu Judina vardarbīgu izturēšanos pret Saeimas darbinieci un aicinājusi sasaukt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ārkārtas sēdi. Deputāte norādījusi, ka par notikušo iesniegumi esot iesniegti policijā un Valsts darba inspekcijā.
Pēc Judina teiktā aģentūrai LETA, 13. oktobrī viņš informējis kādu Juridiskās komisijas darbinieci un Saeimas administrāciju par vairākām pieļautām kļūdām, kas, viņaprāt, liecina par nepietiekamu kompetenci.
Viņš paskaidroja, ka lūdzis administrāciju izvērtēt situāciju, jo atsevišķi pārkāpumi varējuši radīt riskus likumdošanas procesam. Kā piemēru deputāts minēja gadījumu, kad darba gaitā konstatēta neatbilstība likumprojekta dokumentos, kuras dēļ varējis tikt ignorēts otrajā lasījumā pieņemts priekšlikums.
Komentējot LPV deputātes paziņojumus, Judins sacīja, ka pārmetumi par vardarbību, mobingu un bosingu ir nepamatoti un par nepatiesas informācijas izplatīšanu atbildība būs jāuzņemas tās izplatītājiem. Deputāts uzsvēra, ka nekāda vardarbība neesot notikusi un viņš vienīgi informējis darbinieci par nodomu aicināt administrāciju izvērtēt viņas atbilstību amatam.
Tāpat Judins uzskata, ka Liepiņa nodarbojas ar neslavas celšanu.
Šis nav pirmais konflikts starp opozīcijas deputāti un Judinu. Pirms kāda laika Liepiņa pieprasīja nomainīt Juridiskās komisijas vadību, jo viņa nebija apmierināta ar Judina vadīšanas stilu.
Saeimas Administrācija un Prezidijs ceturtdien, 15. oktobrī, ir saņēmuši Saeimas darbinieces iesniegumu un veiks pasākumus tajā norādīto faktu izvērtēšanai.
Saeimai kā darba devējam ir būtiski nodrošināt drošu, cieņpilnu un profesionālu darba vidi, tādēļ ikviens šāds iesniegums tiek rūpīgi izvērtēts, teikts Saeimas Preses dienesta paziņojumā medijiem.
Izvērtējot iesniegumā norādītos apstākļus, tiks uzklausītas iesaistītās puses un vērtēta ar situāciju saistītā informācija. Līdz izvērtējuma noslēgumam Saeimas administrācija atturēsies izdarīt secinājumus par iesaistīto personu rīcību.
Vienlaikus Saeimas administrācija uzsver, ka darbinieku darba pienākumu izpildes un darba kvalitātes vērtēšana ir neatņemama darba organizācijas sastāvdaļa. Savukārt ikviens darbinieka signāls par iespējamu nepieņemamu attieksmi darba vidē ir jāuztver nopietni un objektīvi jāizvērtē.