Piektdiena, 7. maijs, 2021 12:40
Saeimas priekšsēdētāja šodien viesojas Ogrē
ogresnovads.lv
Šodien, 7.maijā, darba vizītē Ogrē ieradusies Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Saeimas priekšsēdētāja kopā ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu un izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali apmeklēs vairākus būvniecības objektus - Ogres Centrālā bibliotēku, gājēju tiltu pār Ogres upi un aizsargdambi (straumvirzi) Rīgas HES akvatorijā, jauno gājēju tiltu pār Ogres upi.