Saeimas priekšsēdētāja šodien viesojas Ogrē
Šodien, 7.maijā, darba vizītē Ogrē ieradusies Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Saeimas priekšsēdētāja kopā ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu un izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali apmeklēs vairākus būvniecības objektus - Ogres Centrālā bibliotēku, gājēju tiltu pār Ogres upi un aizsargdambi (straumvirzi) Rīgas HES akvatorijā, jauno gājēju tiltu pār Ogres upi.



Apmeklēja arī gājēju tuneli, kas savieno Mālkalnes prospektu ar Skolas ielu, tāpat paredzēts apskatīt bijušās sanatorijas restaurēto zāli un restaurētos Anša Cīruļa sienas gleznojumus.

Saeimas priekšsēdētāja ar pašvaldības domes vadību pārrunās aktuālus ekonomikas un jaunizveidojamā novada izaugsmes jautājumus.

