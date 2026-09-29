Saeimas vēlēšanu dienā Kaibalā un Dzelmēs būs pieejama izbraukuma balsošana

Ogres novadā izbraukuma balsošana paredzēta Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt vējiņi" filiāles telpās Kaibalā, kā arī mobilajā autobusā laukumā pie veikala "Lats" Dzelmēs, Jumpravas pagastā (no plkst. 9.00 līdz 14.00).
CVK atgādina, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien un vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no plkst. 8.00 līdz 20.00. Saeimas vēlēšanās vēlētājs drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī vai pieejamajā izbraukuma balsošanas vietā.
Precīzas izbraukuma balsošanas adreses un konkrētus norises laikus iespējams apskatīt CVK mājaslapā publicētajā vēlēšanu iecirkņu kartē.