Otrdiena, 29.09.2026 23:55
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Otrdiena, 29.09.2026 23:55
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Otrdiena, 29. septembris, 2026 17:11

Saeimas vēlēšanu dienā Kaibalā un Dzelmēs būs pieejama izbraukuma balsošana

Leta/OgreNet
Saeimas vēlēšanu dienā Kaibalā un Dzelmēs būs pieejama izbraukuma balsošana
Otrdiena, 29. septembris, 2026 17:11

Saeimas vēlēšanu dienā Kaibalā un Dzelmēs būs pieejama izbraukuma balsošana

Leta/OgreNet

15. Saeimas vēlēšanu dienā vēlētājiem Ogres novadā būs pieejamas izbraukuma balsošanas vietas, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publiskotā informācija.

Ogres novadā izbraukuma balsošana paredzēta Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt vējiņi" filiāles telpās Kaibalā, kā arī mobilajā autobusā laukumā pie veikala "Lats" Dzelmēs, Jumpravas pagastā (no plkst. 9.00 līdz 14.00).

CVK atgādina, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien un vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no plkst. 8.00 līdz 20.00. Saeimas vēlēšanās vēlētājs drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī vai pieejamajā izbraukuma balsošanas vietā.

Precīzas izbraukuma balsošanas adreses un konkrētus norises laikus iespējams apskatīt CVK mājaslapā publicētajā vēlēšanu iecirkņu kartē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.