Saistībā ar būvdarbiem Ogrē paredzētas izmaiņas reģionālo autobusu reisos

Īslaicīgi slēgtās pieturas Ogrē: “A.Upīša iela”, “Raiņa prospekts”, “A.Pumpura iela”, “Stadions”, “Pirts iela” un “Ogres stacija”. Izveidota pagaidu pietura “Autoosta (pie Ogres AO)”, kas atrodas Tirgoņu ielā 11 (netālu no Skolas ielas).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 “Rīga–Ogre” reisi plkst. 6.00 no Ogresgala un plkst. 7.30, plkst. 17.45 no Rīgas tiks uzpildīti bez izmaiņām, bet pārējos reisos autobusi neapstāsies pieturās “Stadions” un “AS “Ogre””, bet apstāsies Ogres autoostā, pieturā “Ogres šoseja” un tālāk pēc saraksta.
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD” autobuss:
- posmā CSDD–Stadions (abos virzienos) neapstāsies pieturās “Stadions”, “Pirts iela”, “Ogres stacija”, bet uzņems vai izlaidīs pasažierus pagaidu pieturā “Autoosta (pie Ogres AO)”,
- posmā CSDD–AS “Ogre” (abos virzienos) neapstāsies pieturās “Ogres stacija”, “Pirts iela”, “Stadions”, “A.Pumpura iela”, “Raiņa prospekts”, “A.Upīša iela”, bet uzņems vai izlaidīs pasažierus pagaidu pieturā “Autoosta (pie Ogres AO)”, kā arī esošajās pieturās “Ogres šoseja”, “AS “Ogre”” (iebraucot un izbraucot pa Doles ielu).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5386 “Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre” autobuss neapstāsies pieturās “Raiņa prospekts” un “Stadions”, bet uzņems vai izlaidīs pasažierus pieturās “Jaunogres stacija”, “Saules prospekts”, “Mālkalnes prospekts” un “Kultūras nams”.
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6089 “Stadions–Lašupes” autobuss reisos Mālkalnes prospekts–Lašupes (abos virzienos) brauks kā līdz šim, bet posmā Lašupes–Stadions neapstāsies pieturās “Stadions”, “Pirts iela”, “Ogres stacija”, tā vietā pasažieri var izmantot pagaidu pieturu “Autoosta (pie Ogres AO)”, vēsta Autotransporta direkcijā.