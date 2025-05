Saistībā ar Latvijā garām palaisto heroīna lielo kravu VID sāks disciplinārlietas pret vairākām amatpersonām

Disciplnārlietas tiks sāktas pret divām muitas amatpersonām par nekvalitatīvu amata pienākumu veikšanu, kā arī līdz septiņām Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām par bezdarbību.

Amatpersonas disciplinārlietas izmeklēšanas laikā turpinās pildīt amata pienākumus, jo Šmite-Roķe patlaban neredz iemeslus viņu atstādināšanai.

Šmite-Roķe sacīja, ka nedrīkst nosaukt amatpersonu amatus un uzvārdus.

Disciplinārlieta var ilgt līdz mēnesim, nepieciešamības gadījumā to var pagarināt.

"Tiesībsargājošās iestādes nedrīkst pieļaut, ka narkotikas tranzītā iziet cauri Latvijai," uzsvēra Šmite-Roķe. Viņa piebilda, ka patlaban nevar kvalificēt, vai tā ir bezatbildība, vai nolaidība, to vērtēs disciplinārlietā.

Dienesta pārbaudes komisijas vadītāja, VID Iekšējās kontroles daļas vadītāja Evita Uvarova sacīja, ka komisija dienesta pārbaudē nekonstatēja amatpersonu apzinātu un ļaunprātīgu rīcību, kā arī korupcijas riskus.

Uvarova skaidroja, ka dienesta pārbaudes rezultātā izstrādāti vairāki priekšlikumi organizatorisko risku un amatpersonu rīcības risku novēršanai. Tāpat pārbaudē konstatētas nepilnības dažāda līmeņa amatpersonu amata pienākumu izpildē.

Uvarova informēja, ka tagad tiks izveidota disciplinārlietas izmeklēšanas komisija, kura novērtēs visus dienesta pārbaudē savāktos pierādījumus, juridiskās nianses, un to, vai kādas amatpersonas rīcībā ir saskatāmas kādas sodāmas darbības.

Uvarova piebilda, ka disciplinārlietas rezultātā amatpersonām piemērojamais sods var būt no rājiena līdz atlaišanai no darba.

Šmite-Roķe brīfingā skaidroja, ka šāds gadījums "skaļi parāda" nepilnības, kādas ir Latvijā. Sākotnējā informācija par aizdomīgu kravu ar gaisa atsvaidzinātājiem ar automašīnas reģistrācijas numurzīmi tika saņemta no Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF). Tomēr Igaunijas uzturētās muitas tehniskās sistēmas kļūdas dēļ automašīnas numurā burts "Q" ticis nolasīts kā "0", tādēļ informācija līdz Latvijas iestādēm nenonāca laicīgi.

Vienlaikus dienas gaitā jau Latvijas muitas informācijas sistēmā IRIS nonākusi informācija par iespējamu heroīna kravu aizdomīgajā automašīnā. Dienas laikā VID Muitas pārvaldes riska analīzes amatpersonas nodeva informāciju gan OLAF, gan Vācijas atbildīgajiem dienestiem, tāpēc kravu Vācijā aizturēja.

"Tomēr pa vidu no Igaunijas robežas šķērsošanas līdz uzbraukšanai uz prāmja Liepājas ostā bija pietiekami daudz laika, lai Latvijas dienesti spētu kravu aizturēt un pārbaudīt. Tas diemžēl netika izdarīts, par to arī ierosinātas disciplinārlietas. Personiski es saskatu atsevišķu amatpersonu bezdarbību un nolaidību, bet disciplinārlietas komisija to izvērtēs juridiski," teica Šmite-Roķe.

Tāpat Šmite-Roķe atzina, ka krava no Krievijas līdz Latvijai nonāca cauri Igaunijai, tāpēc bijis pierasts arī uzticēties Igaunijas kolēģiem, kuri apgalvo, ka 100% pārbaudot visas kravas no Krievijas.

Šmite-Roķe atzina, ka nepieciešami uzlabojumi sistēmisku risku novēršanai, informācijas apmaiņas uzlabošanai, tomēr ne visu var aprakstīt instrukcijās.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lietvedībā pašlaik nav pārbaudes vai kriminālprocesa, kas būtu saistīts ar šīs VID dienesta pārbaudes rezultātā konstatēto. Starp KNAB un VID notiekot informācijas apmaiņa, bet plašākus komentārus birojs pašlaik nesniedz.

Skaidrojumus par to, kāpēc Latvijā tika palaista garām heroīna lielā krava, par kuru tiesībsargājošajām iestādēm esot bijusi informācija, sagaida arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" ziņoja, ka februāra sākumā Vācijā aizturēta rekordliela heroīna krava 450 kilogramu apmērā, kas ienākusi ar prāmi no Liepājas.

Par iespējamo kravu ziņojušas Nīderlandes un Beļģijas iestādes, un informāciju par kravu bija saņēmusi arī Latvijas muita, bet kravu aizturēja tikai Vācijā.

Tādējādi tika sākta dienesta pārbaude par to, kā reaģējušas VID struktūrvienības, un šis gadījums pievērsis arī KNAB uzmanību, kas pārņēmis VID Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkcijas.

Raidījums "de facto" izpētīja, ka automašīna varētu būt iebraukusi no Igaunijas un šķērsojusi visu Latviju līdz pat Liepājai.