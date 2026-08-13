Saistībā ar pārbūves darbiem Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā izstrādāts īpašs mācību organizācijas modelis

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunais korpuss būs pilnībā pabeigts un gatavs skolēnu uzņemšanai līdz jaunā mācību gada sākumam, un jau 1. septembrī daļa skolēnu mācības uzsāks atjaunotajās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpās. Nākamo skolas daļu plānots pabeigt novembrī, savukārt atlikušos darbus – 2027. gada janvārī.
Mācību organizācija
2026./2027. mācību gadā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā mācīsies kopumā 28 klases, un lai būvdarbu laikā nebūtu jāpārceļas uz kādu citu Ogres novada izglītības iestādi vai jāpāriet uz attālinātām mācībām, pārejas periodam ir izstrādāts īpašs mācību organizācijas modelis.
Laika periodā no 2026. gada 1. septembra 1.–3. klašu skolēni mācīsies Lielvārdes pamatskolas telpās, savukārt 4.–12. klašu skolēni turpinās mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, un mācību darbs uz dažiem mēnešiem tiks organizēts divās plūsmās.
Pirmajā plūsmā mācīsies 4.–8. klašu skolēni. Mācību stundas sāksies plkst. 8.10, savukārt pusdienu pārtraukums paredzēts no plkst. 11.15 līdz 11.45. Pēc mācību stundām skolēniem būs iespēja doties mājās vai turpināt individuālo un projektu darbu skolotāja vadībā, tostarp vizuālajā mākslā, mūzikā, sociālajās zinībās, datorikā, dizainā un tehnoloģijās. Šādu mācību organizāciju paredzēts saglabāt līdz nākamās skolas daļas nodošanai lietošanā, kas plānota novembrī.
Otrajā plūsmā mācīsies 9.–12. klašu skolēni. Viņiem pirmā mācību stunda sāksies plkst. 11.20, pusdienu pārtraukums būs no plkst. 12.45 līdz 13.15. Atkarībā no stundu skaita mācības noslēgsies līdz plkst. 15.15 vai 16.00. Arī vecāko klašu skolēniem daļa mācību priekšmetu darba tiks organizēta kā individuālais un projektu darbs skolotāju vadībā.
Skolēnu pārvadājumi
“Ņemot vērā mācību organizāciju divās maiņās, īpaša uzmanība tiek pievērsta arī skolēnu nokļūšanai uz skolu un mājās. Pašvaldība plāno skolēnu pārvadājumus organizēt atbilstoši faktiskajām vajadzībām, lai skolēnu autobusi būtu pieejami iespējami drīz pēc mācību stundu beigām,” uzsver Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs.
Lai precīzi apzinātu ģimeņu vajadzības un atbilstoši tām plānotu transportu, visu skolēnu ģimenes tiks lūgtas aizpildīt aptaujas anketu par nepieciešamajiem pārvadājumiem.
Tā kā Lielvārdes izglītības ekosistēma ir vienota, savu darba daļu kopēja mērķa sasniegšanai paveiks arī saistītās izglītības iestādes. Lielvārdes pamatskolā visas dienas garumā mācīsies 1.–3. klašu skolēni, Jumpravas pamatskolā notiks dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve 11. un 12. klašu skolēniem, bet Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola un Lielvārdes Sporta centrs pielāgos darba organizāciju, lai audzēkņiem pilnvērtīgi nodrošinātu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu norisi. Pateicība visām iesaistītajām izglītības iestādēm – arī Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūt vējiņi”, kura sevišķi daudz palīdzības sniedza iepriekšējā mācību gadā.