Sāk iezīmēties 15. Saeimas sastāvs, nosaukti pirmie uzvārdi, kas varētu iekļūt Saeimā

Pa vienai vietai Kurzemē ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ), "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV). No šiem sarakstiem pagaidām līderos ir Artūrs Butāns (NA), Ramona Petraviča (LPV), Edgars Dārznieks (SV/AJ), Agnese Lāce (P) un Inga Bērziņa (JV).
Latgalē no 12 mandātiem piecus ieguvusi LPV, un no šī saraksta pagaidām visvairāk balsu ir Olgai Petkevičai, Aleksandram Bartaševičam, Aleksejam Mackevičam, Viktorijai Pleškānei un Jekaterinai Ivanovai.
Latgalē pa trim mandātiem ieguvis AS un SV/AJ. No AS saraksta Latgalē pagaidām visvairāk balsu ir Jurim Viļumam, Valdim Kotānam un Raimondam Vējonim, savukārt no SV/AJ - Vjačeslavam Stepaņenko, Andrejam Jakovļevam un Leontijam Morozam. Savukārt NA sagaidāms viens mandāts no Latgales, un pagaidām visvairāk balsu šajā sarakstā ir Rolandam Keišam.
Zemgalē sagaidāms, ka no 13 mandātiem sešus iegūs AS, kura sarakstā pašlaik visvairāk balsu ir Edgaram Tavaram, Andrim Skridem, Ingai Priedei, Ilmāram Lukstam, Jurim Lazdiņam un Baibai Atmanei.
Pa divām vietām Zemgalē varētu būt ieguvusi LPV un NA, un šajos sarakstos pagaidām visvairāk balsu ir attiecīgi Edmundam Zivtiņam un Aivaram Krapam no LPV un Jānim Vitenbergam un Edvīnam Šnorem no NA. Vēl mandātus no Zemgales varētu būt ieguvuši Atis Švinka (P), Edmunds Jurēvics (JV) un Andrejs Pagors (SV/AJ).
Vidzemē ir saskaitītas balsis 271 no 273 iecirkņiem, bet plusu un mīnusu apkopošana turpinās lielākā skaitā iecirkņu.
Pēc pašreizējās informācijas Vidzemē no 26 mandātiem 13 varētu būt ieguvis AS. Vidzemē plusi un mīnusi jāapkopo vēl vairākos desmitos iecirkņu, bet pašlaik no AS saraksta Saeimā varētu būt ievēlēti Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna, Česlavs Batņa, Dagnis Straubergs, Pēteris Dimants, Renārs Putniņš, Dāvis Melnalksnis, Andrejs Svilāns un Anete Biķe.
Uz vietu Saeimā no AS saraksta var cerēt arī Andis Caunītis, Valdis Kārkliņš un Mārtiņš Prīsis, taču vēlēšanu rezultāti ir ļoti blīvi un, iespējams, saskaitot visus iecirkņus un visus plusus un mīnusus, vēlēšanu rezultāti var pamainīties.
No NA Saeimā varētu būt ievēlēts Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece, Uģis Mitrevics un Jānis Grasbergs, bet no LPV - Linda Liepiņa, Eduards Zivtiņš un Dana Šlesere.
No SV/AJ pēc pašreizējās informācijas Saeimā varētu būt iekļuvusi Karina Sprūde un Aleksejs Ignatjevs, no JV - Ainars Latkovskis un Evika Siliņa, bet no "Progresīvajiem" - Andris Sprūds un Jana Simanovska.
Rīgā tiek sadalīts lielākais Saeimas deputātu mandātu skaits - 38. Rīgā balsis vēl jāsaskaita trīs iecirkņos, bet ārzemēs - nedaudz mazāk nekā 40 iecirkņos, lai arī tur nobalsojušo skaits ir salīdzinoši neliels. Visas šīs balsis tiek ieskaitītas Rīgas vēlēšanu apgabalā.
Pēc līdz šim saskaitītajiem rezultātiem AS Rīgas vēlēšanu apgabalā ieguvusi 14 mandātus, kurus varētu būt ieguvuši Andris Kulbergs, Jānis Jenzis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Guntars Vītols, Liene Apine, Mārtiņš Brencis, Edgars Štelmahers, Jānis Urtāns, Viesturs Vitovskis, Māris Ozoliņš, Agnese Kupača, Valters Bolevics un Jānis Stērninieks.
SV/AJ varētu būt ieguvusi septiņas vietas un pie mandātiem tikuši Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Natālija Ābola, Inna Djeri un Artūrs Klēbahs, bet no LPV kopumā sešus mandātus varētu būt ieguvuši Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Maija Armaņeva un Jevgēnija Šafraneka.
"Progresīvie" Rīgā ieguvuši piecus mandātus, pie deputātu vietām iespējams tiekot Andrim Šuvajevam, Mairitai Lūsei, Antoņinai Ņenaševai, Mārtiņam Hiršam un Selmai Levrencei. JV un NA varētu būt ieguvuši pa trim mandātiem, un Saeimā ievēlēti Baiba Braže, Andrejs Judins un Inese Lībiņa-Egnere no JV un Ilze Indriksone, Nauris Puntulis un Ivars Āboliņš no NA.
Pēc vairāk nekā 95% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru.
No līdz šim saskaitītajām balsīm par AS atdoti 35,34% balsu. Otrajā vietā ar 13,08% balsu ir LPV, kam ar 11,69% balsu seko SV/AJ. Par NA no patlaban saskaitītajām balsīm nobalsojuši 8,95%, tālāk seko "Progresīvie" ar 7,73% balsu un JV ar 6,35% balsu. Pirmā zem strīpas pašlaik ir ZZS ar 4,46% balsu.
AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 42 deputātu krēsliem. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 14, NA - 11, "Progresīvie" - deviņiem, bet "JV" - septiņiem mandātiem.
AS iegūtais mandātu skaits ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Salīdzinoši partija "Latvijas ceļš" 1993. gadā Saeimā ieguva 36 mandātus, "Vienotība" 2010. gadā 33 mandātus, bet "Saskaņa" 2011. gada ārkārtas vēlēšanās 31 mandātu.
Tikmēr vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.