Trešdiena, 28. aprīlis, 2021

Sākas ēkas Upes prospektā 8A piespiedu nojaukšanas darbi

ogresnovads.lv
Sākas ēkas Upes prospektā 8A piespiedu nojaukšanas darbi
Trešdiena, 28. aprīlis, 2021 19:48

Sākas ēkas Upes prospektā 8A piespiedu nojaukšanas darbi

ogresnovads.lv

Šodien, 28. aprīlī, uzsākti sagatavošanās darbi ēkas Upes prospektā 8A, Ogrē, nojaukšanai.Ēka atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, blakus Ogres pilsētas skvēram, netālu no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un izglītības iestādēm.

Tā ir ļoti sliktā stāvoklī un klasificējama kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša ēka, turklāt tajā regulāri uzturas nepiederošas personas.

Katram būves īpašniekam ir pienākums rūpēties par savu īpašumu, sakārtot un uzturēt to tādā stāvoklī, lai no nerastos kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne tas lietotājiem.

Neskatoties uz vairākkārtīgiem pašvaldības lūgumiem un atgādinājumiem sakārtot ēku, tās īpašniece to nav veikusi, ka arī nav informējusi pašvaldību par plānotajām darbībām ēkas sakārtošanā.

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 18. martā, izvērtējot visus apstākļus, tika pieņemts lēmums par ēkas piespiedu nojaukšanu.

Veikta ēkas demontāžai nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošana un uzsākta teritorijas norobežošana. Saskaņā ar līgumu, ko pašvaldība noslēgusi ar SIA “Ligers”, ēkas nojaukšanu paredzēts veikt līdz šī gada 3.maijam.

