Trešdiena, 20. aprīlis, 2022 15:08

Latvijas pasts
Latvijas pasts

Latvijas Pasts šodien, 2022.gada 20.aprīlī, sāk tradicionālo Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas kampaņu, aicinot apsveikt mammas, vecmāmiņas, māsas, draudzenes un citas tuvinieces ar īpaša dizaina pastkartēm. No Facebook vai Twitter lietotāja profila ielogojoties interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv un precīzi aizpildot norādītos informatīvos laukus, svētku sveicienus adresātes visā Latvijā saņems līdz Mātes dienai 8.maijā.

Saspringtajos apstākļos, kas valda pasaulē, šāgada pastkaršu dizaina vadmotīvs aicina novērtēt kopīgi pavadītā laika nozīmi apstākļos, kad aktīvi jūtam līdzi Ukrainas ģimenēm un satiekamies paši ar savām ģimenēm pēc pandēmijas izolācijas. 

Šogad Latvijā Mātes dienu atzīmēs 8.maijā, un Latvijas Pasts organizē tradicionālo īpašo pastkaršu sūtīšanas kampaņu, aicinot sveikt mammas un citas tuvinieces šajos skaistajos svētkos.

Lai nosūtītu pastkarti, no šodienas, 20.aprīļa, izmantojot savu sociālo tīklu Facebook vai Twitter kontu, jāreģistrējas interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv. Precīzi aizpildot norādītos informatīvos laukus – vārdu, uzvārdu, adresi un pasta indeksu –, nosūtīšanai iespējams izvēlēties kādu no trim atšķirīga dizaina pastkartēm. Indeksa precizēšanai ērti var izmantot vietnē integrēto adreses pārbaudes rīku.

Ikvienam, kas pagūs laikus reģistrēties, būs iespēja nosūtīt trīs pastkartes.Tomēr jāņem vērā, ka nosūtīšanai paredzēto pastkaršu skaits ir ierobežots, bet lietotāju atsaucība akcijai tradicionāli – ļoti liela, tāpēc, lai pagūtu iepriecināt mammu, ikvienam sveiciena sūtītājam ir jāpasteidzas laikus nosūtīt vēlamo pastkarti.Ņemot vērā akcijas popularitāti, precīzs akcijas noslēguma laiks nav nosakāms, taču par akcijas tuvošanos noslēgumam Facebook un Twitter lietotāji tiks informēti sociālajos tīklos.

Šāgada akcija risinās saspringtos apstākļos, kad netālajā Ukrainā plosās karš un Latvijas sabiedrība aktīvi iesaistās visdažādākā atbalsta sniegšanā Ukrainas cilvēkiem. Tāpēc kampaņas vadmotīvs vērsts uz kopīgi pavadīto mirkļu vērtību, un pastkaršu dizains ar ilustrētām detaļām rosina domas par šiem mirkļiem kā maziem svētkiem. Latvijas Pasta pastkaršu kampaņa kļuvusi par tradīciju daudzās ģimenēs, sniedzot vēl vienu skaistu mirkli – svētku sajūtu, saņemot pastkarti.

Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcija ir pirmā no Latvijas Pasta īstenotajām sociālo tīklu kampaņām un tiek rīkota jau kopš 2011.gada. Interese par šo akciju ir ļoti liela, turklāt katru gadu tā arvien pieaug. Pirmajā Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcijā piedalījās 4867 Twitter lietotāji, aizpildot gandrīz 6500 pastkaršu. 2022.gada akcijā plānots izsūtīt 40 000 pastkaršu.

Latvijas pasts
