"Ik gadu redzam, kā konkursa laureāti no biznesa idejas nonāk līdz dzīvotspējīgam biznesam un pilnvērtīgam produktam. Šogad esam palielinājuši gan balvu fondu, gan finālistu skaitu, lai no pandēmijas posma izietu vēl spēcīgāki. Turklāt pētījumā par uzņēmējdarbības uzsākšanu secinājām, ka aptuveni katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam savs bizness ir sapnis, kamēr nerealizēta biznesa ideja kopumā – 39% cilvēku," akcentē LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.
LIAA inovatīvo biznesa ideju konkursu "Ideju kauss", kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem ir aicināts piedalīties, organizē 13. reizi. Ņemot vērā šī gada konkursa
konceptu "Domā skaļi!", par atklāšanas pasākuma norises vietu simboliski tika izvēlēta Mežaparka Lielā estrāde, iedrošinot sabiedrību aktīvi ģenerēt savas biznesa idejas un izteikt tās skaļi.
Konkursa "Ideju kauss 2021" atklāšanas pasākumā ar pieredzes stāstiem, kādēļ nebaidīties no debijas uzņēmējdarbībā, bet gan realizēt savu biznesa ideju, dalījās tādas personas kā luksus zīmola "Kasher Bloom" radošais direktors Kaspars Blūms-Blūmanis Miņins, profesionāls skeitbordists un fotogrāfs Artūrs Bogdanovičs, zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu
"Nano RAY-T" un "3D Strong" līdzdibinātāja Marija Korabovska, zīmola "BACKBRO" izveidotājs Atvars Nikolajevs, "Batewax" pārstāve Mišela Šehurina un "BioLana" pārstāvis
Aleksandrs Safonovs.
Kā atklāšanas pasākumā uzsvēra zīmola "Kasher Bloom" radošais direktors Kaspars Blūms - Blūmanis Miņins, kurš piedalījās "Ideju kauss" konkursā pērn: ""Ideju kauss" man palīdzēja aplūkot savu biznesa ideju no dažādiem skatpunktiem. Ja sākumā likās, ka par savu loloto ideju zinu visu, tad dalība konkursā – meistarklases, lekcijas un sarunas ar citiem, pierādīja pretējo un ļoti palīdzēja. Konkurss arīdzan paplašināja kontaktu loku."
Pieteikšanās Latvijas lielākajam inovatīvo biznesa ideju konkursam "Ideju kauss" ir atvērta līdz 5. septembrim. Pretendenti savas biznesa idejas var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e - pastu , lai tās izvērtētu profesionāla vērtēšanas komisija, virzot spēcīgākos kandidātus dalībai konkursa "Ideju kauss 2021" otrajā kārtā. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama mājaslapā idejukauss.lv.
Lai veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību un padarītu biznesa vidi spēcīgāku, LIAA aicina Latvijas uzņēmumus kļūt par inovatīvā biznesu ideju konkursa "Ideju kauss" partneriem.
Tādējādi ir iespēja iesaistīties ideju vērtēšanā un pasniegt specbalvu perspektīvākajām idejām vai topošajiem uzņēmējiem.
Konkursa "Ideju kauss 2021" gaitā dalībnieki apgūs un papildinās biznesa zināšanas, pilnveidos savu ideju un sacentīsies par naudas balvām no 1 500 līdz 10 000 eiro biznesa
uzsākšanai. Šogad balvas tiks piešķirtas 12 ideju autoriem. Balvas nodrošina LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Lai sekmētu jaunu uzņēmumu attīstību, kas ir tieši saistīta ar valsts ekonomisko izaugsmi, tiek organizēts inovatīvo biznesa ideju konkurss "Ideju kauss". Konkursā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, realizējot savu biznesa ideju.
Dalībnieki sacenšas par naudas balvām biznesa uzsākšanai. Šogad pieteikšanās konkursam "Ideju kauss 2021" būs atvērta no 5. augusta un līdz 5. septembrim, elektroniski nosūtot uz e-pastu .