Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt jau 15. gadu. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī, un tās ietvaros iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai.
Līdzīgi kā pērn, arī šogad konkursa nolikums tiek pilnveidots, lai iekļautu tajā aktuālākās kultūras tendences. Tās tiek definētas, balstoties gan uz ekspertu viedokli un plānošanas dokumentiem, gan reģiona iedzīvotāju pausto viedokli. Sabiedrības balsojuma rezultāts būs svarīgs konkursa nolikuma veidošanā, definējot kultūras prioritātes, kurās būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus, ja Vidzemes plānošanas reģions būs konkursa īstenotājs arī 2022. gadā.
Lai paustu viedokli, ikviens aicināts aizpildīt aptauju, norādot līdz četrām nozīmīgākajām kultūras prioritātēm, kas šķiet būtiskas kultūrā nākamajā gadā. Tās aptver tādas jomas kā kultūras jaunrade, sabiedrības iesaiste un kultūrizglītība, bērnu un jauniešu iesaiste kultūrā, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība, novadpētniecība, nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kā arī vienotais kultūras un dabas mantojums.
Aptauja aizpildīšanai pieejama līdz 2022. gada 14. janvārim: https://ej.uz/kulturavidzeme
Pagājušajā gadā viedokli pauda 1004 iedzīvotāji. Par nozīmīgākajām tika atzītas un konkursa nolikumā iekļautas šādas prioritātes – bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē un kultūras jaunrade. Ar informāciju iespējams iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona publikācijā.
Vidzemes plānošanas reģions par svarīgu uzskata sabiedrības iesaisti to jautājumu lemšanā, kas skar tās intereses. Apkopotā informācija novērtējuma aptaujā par iepriekš īstenoto kultūras prioritāšu balsojumu liecina, ka vairums atzinīgi novērtē iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā kultūras prioritāšu noteikšanā un saskata to kā labu veidu, lai izzinātu kultūras produktu pieprasījumu.
Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2022. gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.
2021. gadā konkursam “Vidzemes kultūras programma” pavisam tika pieteikti 182 projekti par kopējo summu 762391,37 EUR. Atbalstīti – 54 projekti kopumā 141 000 EUR apmērām. Konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības noteiktajām prioritātēm.
Kultūras programmu reģionos izsludina VKKF, ik gadu no jauna lemjot par konkursa realizētājiem reģionos.
Sabiedrības aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un veidot sociālās saites pašvaldībās, izplatīt ideju par līdzdalības budžeta veidošanu un projekta labajām praksēm Baltijas jūras reģionā. Vairāk informācijas: https://ej.uz/1u4q