Ceturtdiena, 09.10.2025 22:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:40
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 17. decembris, 2021 09:10

Sākas sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras prioritātēm 2022. gadā

ogresnovads.lv
Sākas sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras prioritātēm 2022. gadā
Piektdiena, 17. decembris, 2021 09:10

Sākas sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras prioritātēm 2022. gadā

ogresnovads.lv

Ikviens vidzemnieks aicināts nobalsot par būtiskākajiem kultūras virzieniem reģionā, kuros būs iespējams saņemt finansējumu projektu realizēšanai konkursa “Vidzemes kultūras programma 2022” ietvaros, ja Vidzemes plānošanas reģions būs tā īstenotājs arī nākamajā gadā.

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt jau 15. gadu. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī, un tās ietvaros iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai.

Līdzīgi kā pērn, arī šogad konkursa nolikums tiek pilnveidots, lai iekļautu tajā aktuālākās kultūras tendences. Tās tiek definētas, balstoties gan uz ekspertu viedokli un plānošanas dokumentiem, gan reģiona iedzīvotāju pausto viedokli. Sabiedrības balsojuma rezultāts būs svarīgs konkursa nolikuma veidošanā, definējot kultūras prioritātes, kurās būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus, ja Vidzemes plānošanas reģions būs konkursa īstenotājs arī 2022. gadā.

Lai paustu viedokli, ikviens aicināts aizpildīt aptauju, norādot līdz četrām nozīmīgākajām kultūras prioritātēm, kas šķiet būtiskas kultūrā nākamajā gadā. Tās aptver tādas jomas kā kultūras jaunrade, sabiedrības iesaiste un kultūrizglītība, bērnu un jauniešu iesaiste kultūrā, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība, novadpētniecība, nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kā arī vienotais kultūras un dabas mantojums.

Aptauja aizpildīšanai pieejama līdz 2022. gada 14. janvārim: https://ej.uz/kulturavidzeme

Pagājušajā gadā viedokli pauda 1004 iedzīvotāji. Par nozīmīgākajām tika atzītas un konkursa nolikumā  iekļautas šādas prioritātes – bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē un kultūras jaunrade. Ar informāciju iespējams iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona publikācijā.

Vidzemes plānošanas reģions par svarīgu uzskata sabiedrības iesaisti to jautājumu lemšanā, kas skar tās intereses. Apkopotā informācija novērtējuma aptaujā par iepriekš īstenoto kultūras prioritāšu balsojumu liecina, ka vairums atzinīgi novērtē iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā kultūras prioritāšu noteikšanā un saskata to kā labu veidu, lai izzinātu kultūras produktu pieprasījumu.

Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2022. gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

2021. gadā konkursam “Vidzemes kultūras programma” pavisam tika pieteikti 182 projekti par kopējo summu 762391,37 EUR. Atbalstīti – 54 projekti kopumā 141 000 EUR apmērām. Konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības noteiktajām prioritātēm.

Kultūras programmu reģionos izsludina VKKF, ik gadu no jauna lemjot par konkursa realizētājiem reģionos.

Sabiedrības aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un veidot sociālās saites pašvaldībās, izplatīt ideju par līdzdalības budžeta veidošanu un projekta labajām praksēm Baltijas jūras reģionā. Vairāk informācijas: https://ej.uz/1u4q

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?