Latvenergo mājaslapā www.latvenergo.lv un Latvenergo Facebook sociālā tīkla kontā var vērot zemūdens kameru tiešraidi no Daugavas – kā nārsto līdakas, brekši, asari. Egļu zaru mākslīgās nārsta ligzdas ir kā zivju bērnistabas – ar kameras palīdzību var redzēt gan brīdi, kad dažādu sugu vecāki noskata ērtāko vietu, gan arī mazo zivtiņu dzīvošanos tajās pēc izšķilšanās. Tomēr dabai ir savi likumi, un reizēm redzams, ka plēsīgo sugu zivis to vienkārši uzskata par savu pusdienu galdu.
Tiešraides būs iespējams vērot apmēram mēnesi līdz jūnija sākumam, aptverot pirmo mazuļu augšanas periodu, kamēr tie vēl uzturas zivju ligzdu tuvumā. Zivju tiešraides primārais mērķis ir izglītojošs darbs, kā arī tas dod iespējas zivju pētniekiem. Trešo gadu izvietojot tiešraides kameras, ir gūta gan pieredze, gan atklājumi.
Nārsta ligzdas ar laivu tiek ievestas upē, un, lai ligzda stabili turētos ūdenī, tai ir pievienots atsvars, bet cilpai virs ligzdas pievieno pludiņu (tukša plastmasas pudele, kanna u. tml.). Uz pludiņa uzrakstīts nosaukums "Zivju ligzda", lai ikvienam, kurš upē redz šo marķējumu, ir nepārprotama informācija par izvietotajiem priekšmetiem.
Aprīlī meža cirsmā no egļu zariem sagatavotās nārsta ligzdas ir izvietotas Kaibalā Lielvārdes apkaimē, Ikšķilē un Klintainē Pļaviņu novadā. Pirmajā maija nedēļas nogalē būs siltāki laika apstākļi un paaugstināsies gaisa temperatūra, tādēļ upē zivis kļūs aktīvākas.
Ivars Dubra, biedrības "Mēs zivīm" vadītājs: "Šogad izgatavotās nārsta ligzdas Daugavā ir saliktas, un var teikt, ka zivju nārsts ir sācies, jo laiks šajās dienās kļūst arvien siltāks. Nārsta ligzdas, kas pirms pāris dienām tika ieliktas Daugavā pie Kaibalas, lēnām sāk pildīties ar ikriem, un ir pilnīgi skaidrs, ka, ūdens temperatūrai palielinoties, pieaugs arī zivju interese par šīm nārsta vietām."
AS "Latvenergo" vides projektu "Zivju nārsta mākslīgo ligzdu izvietošana Daugavā" īsteno 12 gadu sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm". Projekta mērķis ir veicināt zivju dabiskā nārsta iespējas, parādīt, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var līdzāspastāvēt ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Trīs gadus (2019., 2020., 2021.) notiek sadarbība ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR", lai apzinātu, kādas zivju sugas šīs ligzdas izmanto nārstam. Izpēte notiks arī šogad, lai noteiktu ligzdu efektivitāti un novērtētu aktivitātes īstenošanas kopējo devumu bioloģiskajai daudzveidībai.
Trešo gadu AS "Latvenergo" nodrošina zemūdens tiešraides translēšanu no nārsta ligzdām, kuras mērķis ir sniegt iespēju sekot līdzi aktuālajiem notikumiem zemūdens pasaulē un dokumentēt zivju nārsta norisi, tādējādi veicinot sabiedrības zinātību par Daugavas zivju faunu.
Informāciju sagatavoja Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre