Tiek prognozēts, ka sadzīves atkritumu un lielgabarīta atkritumu konteineru apsaimniekošanas izmaksas Ogres novadā pieaugs aptuveni par 70%.
Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā (t.sk. Ogres novadā) radītajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi", sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs pieaugs aptuveni par 107%. Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" sniegto prognozi atkritumu apglabāšanas izmaksas, sākot ar 2022. gadu,pieaugs no 66,55 EUR par tonnu līdz 137,46 EUR par tonnu (bez PVN). Precīzas izmaiņas būs zināmas, kad tarifu apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).
SIA "Ogres Namsaimnieks" aicina iedzīvotājus šogad atbrīvoties no lielgabarīta atkritumu uzkrājumiem, kamēr izmaksas nav sadārdzinājušās, izmantojot kādu no pieejamajiem pakalpojumiem:
-Paši nogādāt SAŠĶIROTĀ veidā SIA "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Pakalpojums – bez maksas (tikai pareizi sašķirotiem atkritumiem). Šķiroto atkritumu veidi, kurus iespējams nodot bez maksas, apskatāmi ŠEIT.
-Paši nogādāt nesašķirotā veidā SIA "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Tiek pieņemti atkritumi nelielos apjomos – līdz pieciem kubikmetriem. Pakalpojuma maksa – 25 EUR/m3 (ar PVN). Maksa spēkā līdz 31.12.2021.
-Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru SIA "Ķilupe", zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz . Pakalpojums – par maksu.
-Paši nogādāt SIA "Getliņi EKO" atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā. SIA "Getliņi EKO" tālruņa numurs 67317800 (vairāk informācijas ŠEIT). Pakalpojums – par maksu.
-Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz pieciem kubikmetriem) SIA "Ķilupe", zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz . Pakalpojuma maksa – 35 EUR/m3 (ar PVN), cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija. Maksa spēkā līdz 31.12.2021.
-Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) SIA "Ogres Namsaimnieks", darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 27027724 vai 65055404. Pakalpojuma maksa – sākot no 39,44 EUR/m3 (ar PVN). Maksa spēkā līdz 31.12.2021.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar SIA "Ķilupe", zvanot uz tālruņa numuru 65071222, 29104053 vai rakstot e-pastu uz .
Informāciju sagatavoja SIA "Ogres Namsaimnieks"