Ceturtdiena, 26. marts, 2026 11:52

Piešķir finansējumu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Madlienā, Meņģelē, Suntažos, Jumpravā un Ogrē

Ogres novads/OgreNet
Foto: Aivars Gulbis
Ogres novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Madlienā, Meņģelē, Suntažos, Jumpravā un Ogrē. 2026. gadā tiks atbalstīti seši projekti un to īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 17,8 tūkstošu eiro apmērā, kas tiks novirzīts kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu atjaunošanai un saglabāšanai, informē Ogres novada pašvaldība.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja stāsta: ““Sakrālais mantojums ir būtiska mūsu novada kultūrtelpas sastāvdaļa, turklāt tā ir ne tikai vēstures liecība, bet arī mūsu kopienas identitātes un piederības pamats. Ik gadus piešķirot finansējumu Ogres novada sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai un attīstībai, Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi investē vērtībās, kas veicina mūsu kultūras nepārtrauktību un spēcina Ogres novada kopējo identitāti.”

Atbalstītie projekti aptver gan valsts, gan vietējas nozīmes kultūras pieminekļus – Madlienas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Meņģeles Evaņģēliski luterisko baznīcu, Suntažu Evaņģēliski luterisko baznīcu, Jumpravas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Ogres Evaņģēliski luterisko baznīcu un Ogres Trīsvienības baptistu baznīcu.

Vienam projektam piešķirtais finansējums sasniedz līdz pat 3000 eiro, ļaujot veikt praktiskus un neatliekamus darbus, kas nodrošina objektu ilgtspējīgu saglabāšanu un drošu izmantošanu. 

Finansējums tiks izmantots konkrētiem restaurācijas un atjaunošanas darbiem, tostarp baznīcu konstrukciju stiprināšanai, logu un durvju restaurācijai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai, norāda pašvaldība. 

Finansējums piešķirts konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” ietvaros, kas īstenots saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un kultūras mantojuma saglabāšanas politiku. Šī iniciatīva ir būtiska daļa no pašvaldības ilgtermiņa pieejas, nodrošinot līdzsvaru starp attīstību un vērtību saglabāšanu, norāda Ogres novada pašvaldība. 

