13.aprīlī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes Ceļu uzraudzības sanāksmē tika informēts par paredzamajiem atjaunošanas darbiem Ceriņu ielā.


Pamatojoties uz 2020.gadā SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Parka ielas pārbūve posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai", tuvākajās dienās plānots uzsākt Ceriņu ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas darbus posmā no Parka ielas līdz Meža prospektam. Iepirkumu procedūrā par darbu izpildītāju izvelēts SIA ""Imberteh".



Projekta risinājums un koncepcija paredz ielas brauktuves un ietvju atjaunošanu, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību un komforta līmeni gan satiksmes mazāk aizsargātajiem dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem, gan autovadītājiem. Ielas brauktuvei paredzētais seguma materiāls – asfaltbetons. Ietvēm paredzētais seguma materiāls – betona bruģis.



Būvdarbu realizāciju plānots veikt vienā etapā. Pēc galveno būvdarbu veikšanas paredzēts atjaunot un izbūvēt zaļo zonu. Visā projektētajā teritorijā saglabāti esošie koki un krūmi.



Saskaņā ar satiksmes organizācijas plānu, visu atjaunošanas darbu laikā transporta kustībai būs atvērta viena ielas puse.



Darbu izpildes termiņš ir 2021.gada 28.maijs.

