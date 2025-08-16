Sākta konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2025" pieteikto ēku vērtēšana

Žūrija klātienē apmeklēs un vērtēs 23 energoefektīvas ēkas 10 Latvijas pilsētās.
Piektdien konkursa žūrija apsekos trīs atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas, tostarp Stendē, Nākotnes ielā 26, un Jelgavā Kastaņu ielā 2a un Pasta ielā 34. Tāpat žūrija apmeklēs dienesta viesnīcu Prohorova ielā 11, Jelgavā, kā arī rūpniecisko ēku Liepājā, Brīvības ielā 142A.
Šā gada 22.augustā žūrija apsekos četras ēkas Vidzemes pusē - vienģimenes ēku Bebrīšu ielā 10, Inčukalnā, industriālo ēku Gulbenē, Zaļajā ielā 3, kā arī trīs atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas Valkā - Semināra ielā 6, Raiņa ielā 5 un Rūjienas ielā 6.
Tāpat 26.augustā žūrija vērtēs četras publiskās ēkas - daudzfunkcionālo pakalpojumu centru Skolas ielā 4, Ikšķilē, Nacionālā psihiskās veselības centra Multifunkcionālo ambulatoro centru Tvaika ielā 2, Rīgā, pirmsskolas izglītības iestādes "Salaspils 2. pirmsskola" struktūrvienību "Septītais bērnudārzs", kas atrodas Rubeņu ielā 2A, kā arī biroju ēku "Elemental" Skanstes ielā 25, Rīgā. Tāpat tiks apmeklēta viena atjaunota daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 17 k-3.
Savukārt šā gada 29.augustā žūrija noslēgs ēku vērtēšanu klātienē, apsekojot astoņus objektus - daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi Raņķa dambī 5, Rīgā, vienu atjaunotu daudzdzīvokļu ēku Rīgā, Kristapa ielā 18. Tāpat tiks apmeklēti divi tirdzniecības centri - "Damme" un "Rīga Plaza", kā arī Mārupes Mūzikas un mākslas skola Mazcenas alejā 39. Tāpat plānots vērtēt noliktavas ēku Krūzes ielā 17, Rīgā, un vienģimenes ēkas Mārupē - Pededzes ielā 18 un Penkules ielā 50.
Jau 15.gadu kampaņā "Dzīvo siltāk" tiek izsludināts konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā". Tā mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
Pieteikumus konkursam "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2025" varēja iesniegt līdz 2025.gada 18.jūnijam. Konkursam tika pieteiktas 36 ēkas piecās nominācijās. Savukārt konkursa laureātu apbalvošana plānota šā gada septembrī.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība.