Ogres novada vēlēšanu apgabalā reģistrēti 45133 vēlētāji, pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā, 31. maijā, nobalsoja 837. Lielākais vēlētāju pieplūdums bija Ikšķiles Tautas namā (89), Lielvārdes Kultūras namā (85), Ceļu rajona administratīvajā ēkā (71), Ogres novada Kultūras centrā (66), Ogres basketbola skolā (63), Ogres novada Sporta centrā (56), Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā ēkā (53) izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Neviens vēlētājs pirmajā balsošanas dienā neiegriezās vēlēšanu iecirknī Mazozolu pagastā.
Šajās vēlēšanās vēlētājs nav piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim, kā tas bija pašvaldību vēlēšanās līdz šim, līdz ar to drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī savā vēlēšanu apgabalā (Ogres novada vēlēšanu apgabalā, kurā ietilpst Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novads, ir 27 vēlēšanu iecirkņi).
Šādu iespēju nodrošina elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs – vēlētājam, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda pase vai personas apliecība, pēc šiem dokumentiem vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci nosaka vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu apgabalam, kā arī pārliecinās, vai vēlētājs jau nav nobalsojis kādā citā vēlēšanu iecirknī.
Iepriekšējā balsošana turpināsies 3. un 4. jūnijā. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
ceturtdien, 3. jūnijā – no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā – no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, visi iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.